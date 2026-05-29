Russische Drohne trifft Hochhaus in Rumänien: NATO und EU verurteilen Eskalation

Eine russische Drohne vom Typ Geran-2 ist in der Stadt Galati im Osten Rumäniens in ein Wohnhochhaus gestürzt und hat einen Brand ausgelöst. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die NATO, die EU und mehrere Mitgliedsstaaten verurteilten den Vorfall als schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts und der Souveränität eines NATO-Staates. Rumänien bestellte den russischen Botschafter ein und kündigte diplomatische Konsequenzen an. Die NATO kündigte eine Verstärkung ihrer Verteidigung gegen Drohnenbedrohungen an.

Die NATO , die Europäische Union und mehrere EU-Mitgliedsstaaten, darunter Österreich, haben den Absturz einer russischen Drohne auf ein Wohnhochhaus in der rumänischen Stadt Galati am Freitag als gefährliche Eskalation und Akt der Rücksichtslosigkeit scharf verurteilt.

Der Vorfall, bei dem die Drohne vom Typ Geran-2 in den rumänischen Luftraum eindrang und ein Gebäude traf, verletzte nach Angaben der rumänischen Behörden das Völkerrecht und die territoriale Integrität des NATO-Mitglieds. Zwei Personen wurden leicht verletzt, nachdem die Explosion einen Brand im zehnten Stock auslöste. Die rumänischen Luftstreitkräfte entsandten F-16-Kampfflugzeuge und einen Hubschrauber, um die Situation zu überwachen, doch die Drohne war aufgrund ihrer niedrigen Flughöhe nur schwer zu orten.

Ein Einsatz des US-Drohnenabwehrsystems Merops unterblieb aus Sicherheitsbedenken im städtischen Umfeld. Die NATO kündigte umgehend eine Verstärkung ihrer Verteidigungskapazitäten an, insbesondere gegen Drohnenbedrohungen. Generalsekretär Mark Rutte betonte, dass die Allianz bereit sei, jeden Zentimeter ihres Territoriums zu verteidigen. Rumänien bestellte den russischen Botschafter ein und kündigte diplomatische Konsequenzen an.

Außenministerin Oana Toiu sprach von einer äußerst schwerwiegenden Situation und forderte verschärfte EU-Sanktionen gegen Russland. Präsident Nicusor Dan berief den Nationalen Verteidigungsrat ein und machte deutlich, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht auf Rumänien übergreifen dürfe. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete den Vorfall als eklatante Verletzung der Souveränität und des europäischen Luftraums. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sicherte Rumänien volle Solidarität zu und kündigte an, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen.

Die USA bekräftigten ihre Bündnisverpflichtungen und verurteilten das rücksichtslose Eindringen. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag, als Russland erneut zivile Ziele und Infrastruktur in der Ukraine nahe der Grenze zu Rumänien angriff. Die Drohne war vier Minuten im rumänischen Luftraum, bevor sie das Hochhaus traf. Die Bewohner der Grenzregionen Braila, Galati und Tulcea wurden aufgefordert, Schutz zu suchen.

Die gegenseitigen Angriffe zwischen Russland und der Ukraine setzen sich fort, wobei dieser Vorfall eine direkte Bedrohung für ein NATO-Mitglied darstellt. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit scharfer Kritik und forderte eine Deeskalation. Rumänien setzt nun auf beschleunigte Lieferungen von Drohnenabwehrsystemen und eine verstärkte militärische Präsenz an der Ostflanke. Die NATO betonte, dass die Sicherheit aller Mitglieder untrennbar sei und man gemeinsam gegen jede Form von Aggression vorgehen werde.

Der Vorfall unterstreicht die Gefahren des russischen Krieges für die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur und könnte zu weiteren Spannungen zwischen Russland und dem Westen führen





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