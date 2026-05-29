Russische Drohne trifft Galati-Hochhaus, zwei Verletzte

Eine russische Drohne hat in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt.

Eine russische Drohne hat in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, so das Innenministerium des NATO-Staates.

Das Verteidigungsministerium in Bukarest erklärte, Russland habe in der Nacht auf Freitag in der Ukraine in Grenznähe erneut zivile Ziele und Infrastruktur mit Drohnen angegriffen. Eine davon sei in den rumänischen Luftraum eingedrungen und über dem Hochhaus in Galati abgestürzt. Zwei Kampfflugzeuge der Luftabwehr vom Typ F-16 seien um 01:19 Uhr vom Militärstützpunkt Fetesti aufgestiegen, unterstützt von einem Hubschrauber der rumänischen Luftwaffe. Die Lage sei dynamisch, hieß es weiter.

Das Innenministerium erklärte auf Facebook, zunächst seien keine weiteren Drohnen gesichtet worden. Ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam machte sich in der Nacht auf dem Weg zum Einsatzort. Galati liegt an der Donau, die Grenzen zur Republik Moldau und zur Ukraine sind jeweils nur wenige Kilometer entfernt. Russland greift die benachbarte Ukraine immer wieder mit zahlreichen Drohnen an.

Dabei gab es auch einzelne Fälle, bei denen Drohnen den Luftraum von NATO-Staaten verletzten. Auch der ukrainische Donauhafen Reni in der Nähe von Galati ist immer wieder Ziel russischer Angriffe. In Rumänien wurden im Grenzgebiet bereits mehrfach russische Drohnentrümmer geborgen. Erst vor einem Monat war eine russische Drohne über Galati abgestürzt und traf nach Behördenangaben das Nebengebäude eines Wohnhauses.

Verletzt wurde damals niemand. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen Russlands Angriffskrieg. Fast täglich greift Moskau das Nachbarland mit Drohnen und auch mit Raketen an





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Ukraine Galati Drohnenangriff Brand Verletzte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russland erlaubt Banken eigene DrohnenabwehrWegen der zunehmenden wirtschaftlichen, aber vor allem auch psychologischen Bedrohung durch ukrainische Drohnenangriffe greift die russische ...

Read more »

Russland droht Elon Musk: Starlink im Fadenkreuz - Atomangriffe auf Satelliten angedrohtNach einem ukrainischen Angriff auf eine russische Basis in der Ostukraine droht die russische Führung Tech-Unternehmer Elon Musk mit Konsequenzen. Der Grund: sein Satelliteninternet Starlink, das der Ukraine Kommunikationsvorteile verschafft. Der Chef der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, deutete Atomwaffeneinsatz an. In russischen Talkshows werden sogar Angriffe auf Starlink-Satelliten gefordert. Die Ukraine zeigt sich unbeeindruckt und setzt ihre Offensiven fort.

Read more »

Fachkräftemangel in Österreich: Russin darf nicht arbeiten - Paar kämpft weiterSimon und seine russische Partnerin Iliza haben vor Gericht das Recht auf gemeinsamen Wohnsitz in Österreich erkämpft. Doch die Freude währt kurz: Iliza darf nicht arbeiten. Der Fall zeigt die Widersprüche in der österreichischen Zuwanderungspolitik auf.

Read more »

Russische Drohne stürzt in Rumänien und verletzt zwei MenschenEine russische Drohne ist während eines Angriffs auf ukrainische Ziele in Rumänien in ein Wohnhaus in Galați abgestürzt, wodurch zwei Personen verletzt wurden und ein Brand ausbrach. Das rumänische Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall und die Rettungskräfte konnten das Feuer löschen. Rumänien hat ein Gesetz erlassen, das das Abschießen von Eindringdrohnen erlaubt, bisher jedoch noch nicht genutzt.

Read more »