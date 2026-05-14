Russische Autos in Österreich: Übergangsregelung für ukrainische Kennzeichen

Die Bundesregierung hat eine Übergangsregelung beschlossen, wonach Fahrzeuge mit ukrainischem Kennzeichen bis spätestens 30. Juni 2027 in Österreich zugelassen werden müssen. Für Autos, die erst nach dem 30. Juni 2026 ins Bundesgebiet kommen, gelten strenge Regeln. Die NoVA und die § 57a-Begutachtung müssen bezahlt beziehungsweise durchgeführt werden.

Die Bundesregierung hat eine Übergangsregelung beschlossen, wonach Fahrzeuge mit ukrainischem Kennzeichen bis spätestens 30. Juni 2027 in Österreich zugelassen werden müssen. Für Autos, die erst nach dem 30.

Juni 2026 ins Bundesgebiet kommen, gelten strenge Regeln. Die NoVA und die § 57a-Begutachtung müssen bezahlt beziehungsweise durchgeführt werden. Die ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll betont, dass der große SUV mit ukrainischem Kennzeichen, der ohne Steuern zu zahlen in Österreich herumfährt, der Vergangenheit angehört. Die Neuerung will die Regierung eine Gleichbehandlung herstellen, sodass Fahrzeuge unabhängig von ihrer Herkunft denselben steuerlichen und technischen Vorschriften unterliegen





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Russische Autos Österreich Übergangsregelung Nova § 57A-Begutachtung

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