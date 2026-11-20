Russland trifft drei Brücken in Kiew und tötet drei Menschen. Österreichische Botschaft beschädigt. Spannungen steigen nach Gipfeltreffen.

Drei Menschen sind am frühen Morgen durch neue russische Raketenangriffe in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ums Leben gekommen. Weitere 15 Menschen wurden bei den Attacken verletzt, während mehrere lebenswichtige Infrastrukturprojekte schwer beschädigt wurden. Bürgermeister Witali Klitschko bestätigte die Opferzahlen und den massiven Schaden, da eine genaue Einschätzung des Zerstörungsgrades aufgrund des anhaltenden Luftalarms in der Stadt zunächst nicht möglich war.

Schwerste Angriffe auf Kiewer Infrastruktur seit Kriegbeginn

Die russischen Truppen haben gezielt drei große Brücken über den Dnipro getroffen: die Podilsko-Woskresenskyj-, die Darnyzkyj- und die Piwdennyj-Brücke. Witali Klitschko bezeichnete diese gezielten Treffer als die schwersten Angriffe auf die Brückenverbindungen in der ukrainischen Hauptstadt seit dem Beginn des Krieges. Diese Brücken sind für den täglichen Pendlerverkehr von Millionen Einwohnern entscheidend, deren Mobilität zwischen dem linken und rechten Ufer der Metropole nun massiv eingeschränkt ist.

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In der dreimillionenstadt Kiew führten die Zerstörungen sofort zu Sperren und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und den Verkehrsfluss nicht weiter zu gefährden, forderte Witali Klitschko die Bewohner und Bewohnerinnen der Hauptstadt dringend auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Er betonte, dass die Verkehrslage zwischen den Ufern der Hauptstadt erschwert sei und private Autofahrten nur im absolut notwendigen Fall unternommen werden sollten.

Diplomatische Spannungen und internationale Reaktionen

Neben der zivilen Infrastruktur wurden auch diplomatische Vertretungen zum Ziel russischer Drohnen. Die österreichische Botschaft im Zentrum von Kiew wurde bei einem Einschlag eines Geschosses in unmittelbarer Nähe beschädigt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger reagierte mit Bestürzung und kündigte sofortige diplomatische Schritte an. Sie zitierte den russischen Botschafter in das österreichische Außenministerium und betonte, dass Botschaftsgebäude nach internationalem Recht unverletzlich sind.

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Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) äußerte seine Schockierung über die Angriffe auf diplomatische Einrichtungen. Er erklärte, dass diese Handlungen völlig inakzeptabel seien und betonte, dass diplomatische Vertretungen jederzeit geschützt werden müssten. Nach einem Telefonat mit seinem Team in Kiew war er äußerst erleichtert, dass das bostonische Personal körperlich unverletzt geblieben ist, obwohl das Gebäude selbst Schaden nahm. Dies ist der zweite Angriff auf eine österreichische Vertretung in der Ukraine innerhalb einer Woche, da bereits am Dienstag das Honorarkonsulat in Dnipro betroffen war.

Geopolitischer Kontext und Eskalation auf der Krim-Brücke

Die Angriffe auf Kiew erfolgten kurz nach einem Ukraine-Gipfel der Koalition der Willigen in Berlin mit ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Zudem findet gerade ein historisches Treffen in Shenzhen statt, bei dem russischer Staatschef Wladimir Putin mit Chinas Machthaber Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zusammentrat. Auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit Xi drohte Putin mit Vergeltung, nachdem ukrainische Kräfte in der laufenden Woche drei Mal die strategisch wichtige 19 Kilometer lange Krim-Brücke schwer beschädigt hatten.

Diese Brücke über die Straße von Kertsch gilt als essenziell für die Versorgung der russischen Invasionstruppen im Süden der Ukraine und wird als Vorzeigeprojekt Wladimir Putins gefeiert. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf die ukrainische Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie auf Rüstungsbetriebe in mehreren Regionen. Zudem wurden Hafenanlagen in Odessa und militärisch genutzte Schiffe im Schwarzmeerraum getroffen. Die russische Strategie zielt darauf ab, die ukrainische Infrastruktur und das moralische Vakuum zu nutzen, während die internationale Gemeinschaft reagiert.

Weitere Opfer durch Drohnenangriffe in anderen Regionen

Die Gewalt beschränkt sich nicht auf die Hauptstadt. In der östlichen Region Dnipropetrowsk wurden fünf Menschen verletzt, als russische Drohnen Wohngebäude trafen. In der nordöstlichen Großstadt Charkiw kamen vier Menschen bei einem Einschlag russischer Drohnen in ein Krankenhaus zu Verletzungen. Im Süden des Landes, in Saporischschja, gab es einen Verletzten bei einem Angriff auf ein Straßenbahnfahrzeug.

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Ministerpräsident Serhij Korezkyj kritisierte scharf, dass Russland Kiew den ganzen Tag über mit Drohnen terrorisiere. Die Schäden an einer historischen Kathedrale und weiteren Botschaftsgebäuden am Donnerstag zeugen von der Ausweitung der Kampagne. Die Kombination aus präzisen Raketenangriffen auf Brücken und flächendeckenden Drohneneinsätzen in Wohn- und Krankenhausgebieten markiert eine neue Intensivierungsstufe im Krieg, die die humanitäre Lage in der gesamten Ukraine weiter verschärft.