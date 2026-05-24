Russian Attacks on Kiew: EU Condemns Oreschnik Missiles, Calls for Increased International Pressure on Russia

The European Union has strongly condemned the Russian attacks on Kiew, with EU Foreign Affairs Chief Kaja Kallas accusing Russia of using nuclear-capable missiles and calling for increased international pressure on Russia. The attacks resulted in the deaths of at least four people and injuries to over 100 others, with numerous buildings in Kiew destroyed.

Einer der schwersten Angriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat am Sonntag für viel Entsetzen gesorgt. Zahlreiche Staats- und Regierungsspitzen verurteilten vor allem den Einsatz der russischen Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik.

Bei den schweren Angriffen wurden mindestens vier Menschen getötet und über 100 weitere verletzt. Auch zahlreiche Gebäude in allen Teilen Kiews wurden zerstört. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wirft Russland "nukleares Säbelrasseln" vor und verurteilte den russischen Einsatz der Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik als politische Einschüchterungstaktik.

"Russland ist auf dem Schlachtfeld in einer Sackgasse gelandet, weshalb es die Ukraine mit gezielten Angriffen auf Stadtzentren terrorisiert", schrieb sie auf der Plattform X. "Diese abscheulichen Terrorakte sind darauf ausgelegt, so viele Zivilisten wie möglich zu töten. " Bei ihrem Treffen in der kommenden Woche würden die EU-Außenministerinnen und -Außenminister besprechen, wie der internationale Druck auf Russland weiter erhöht werden könne, so die EU-Außenbeauftragte





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russian Attacks On Kiew Oreschnik Missiles Russian-Ukrainian Conflict International Pressure On Russia Kaja Kallas Ursula Von Der Leyen Emmanuel Macron Friedrich Merz Mark Carney Russian-Belarusian Military Cooperation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russland greift ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen- und Drohnenangriffen an, ein Todesopfer und VerletzteRusland hat Kiew, die ukrainische Hauptstadt, in der Nacht auf Sonntag mit Raketen- und Drohnenangriffen heimgesucht. Nach vorläufigen Angaben wurden mindestens ein Mensch getötet und 20 weitere verletzt. Russland hatte zuvor Rache für ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Gebiet verkündet.

Read more »

Russland überfällt Kiew mit Raketen- und DrohnenangriffenNach vorläufigen Angaben wurden in Kiew ein Mensch getötet und 20 weitere verletzt, nachdem Russland die ukrainische Hauptstadt mit Raketen- und Drohnenangriffen bombardierte. Der ukrainische Staatschef und die US-Botschaft warnen von einem möglichen Luftangriff innerhalb der nächsten 24 Stunden.

Read more »

Vier Tote, über 60 Verletzte: Heftige russische Angriffswelle auf KiewRussland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Sonntag mit umfangreichen Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Die ganze Nacht über waren immer wieder laute Explosionen zu hören. Laut Behörden wurden mindestens vier Menschen getötet und mehr als 60 weitere verletzt, zahlreiche Gebäude seien beschädigt worden.

Read more »

Russia Hits Kyiv with Heavy Artillery Attack, Averting Possible Russian AttackRussian authorities claimed a civilian center was destroyed during Saturday's attacks. Russia also threatened severe consequences for Ukraine's leaders after unsubstantiated reports of missile data leakage from a Ukrainian airstrike on the Russian-held Luhansk region occurred.

Read more »