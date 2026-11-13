Russell Brand: Neue Vorwürfe von Ex-Freundin in Netflix-Doku

In der Netflix-Dokumentation 'Russell Brand: Open Secret' macht Ex-Freundin Jordan Martin schockierende Aussagen zum Verhalten des verurteilten Comedians.

Nach seiner rechtskräftigen Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe werden weitere erschütternde Details über das Leben des britischen Schauspielers und Comedians Russell Brand bekannt.

Die neuesten Enthüllungen stammen aus der am 13. November veröffentlichten Netflix-Dokumentation mit dem Titel 'Russell Brand: Open Secret', die tief in die Vergangenheit der 51-jährigen Figur eintaucht. In diesem Film gibt seine ehemalige Freundin Jordan Martin ein offenes Geständnis über ihre Beziehungsdynamik ab und beleuchtet dabei Aspekte, die über die juristisch festgestellten Straftaten hinausgehen.

Detaillierte Vorwürfe im Kontext der Doku

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Die Dokumentarreihe, die am 13. November auf der Streaming-Plattform anlief, dient als zentrales Medium, durch das Jordan Martin ihre Erfahrungen mit dem ehemaligen Ehemann von Katy Perry öffentlich macht. Die konkreten Anschuldigungen, die von Martin geäußert werden, sind juristisch von den Taten zu unterscheiden, für die Brand vor Gericht verurteilt wurde. Dennoch liefert die Dokumentation ein ergänzendes Bild seiner Persönlichkeit und seiner Beziehungsmuster, das von vielen Beobachtern als weitere Bestätigung seines toxischen Verhaltens gewertet wird. Die Veröffentlichung fiel zeitlich eng mit der Haftstrafe zusammen, was mediales Interesse weckte.

Kontrollverhalten und psychischer Druck

Ein besonders verstörender Abschnitt der Doku beschreibt Brands angebliches extremes Kontrollverhalten gegenüber seiner damaligen Lebensgefährtin. Martin, die im Jahr 2007 rund sechs Monate lang mit Brand liiert war, berichtet von einer Situation, in der der Comedian sie wiederholt dazu zwang, sich die Zähne zu putzen, bis ihr Zahnfleisch blutete. Der bizarre Grund für diese extreme Maßnahme soll gewesen sein, dass Brand behauptet habe, ihm schmecke der Atem ihrer Partnerin nicht. Diese Anweisung führte dazu, dass sie ihre Zähne stundenlang schrubben musste, um sein ungesundes Verlangen zu stillen.

Farbcodes und Vorwürfe der Untreue

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Die psychologische Ausbeutung setzte sich während eines gemeinsamen Aufenthalts auf Hawaii fort, wie Martin in den Aufzeichnungen der Dokumentation erzählt. Dort habe Brand ihr vorgeschrieben, ausschließlich schwarze Kleidung zu tragen. Dieses bizarre Modegesetz wurde von ständigen Vorwürfen begleitet, er unterstelle ihr, mit anderen Männern zu flirten. Während er ihr diese Freizügigkeit verboten hatte, soll er ihr hingegen mehrfach untreu gewesen sein, was die ungerechte Doppelmoral in der Beziehung unterstreicht. Martin beschreibt diese Phase als zunehmend kontrollierend und emotional belastend für sie.

Vergangene Vorfälle und juristische Einordnung

Bereits in der Vergangenheit hatte Jordan Martin schwere Vorwürfe gegen den 51-jährigen Briten erhoben, die über die aktuellen Doku-Aussagen hinausreichen. Sie behauptet, Brand habe sie während eines Streits in einem Hotel in Manchester sexuell angegriffen. Obwohl diese spezifischen Vorfälle nicht Teil der jüngsten Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Haft waren, fügen sie sich in das Muster ein, das in 'Russell Brand: Open Secret' geschildert wird. Die Doku wurde wenige Tage nach der Verkündung der langen Haftstrafe veröffentlicht, was die aktuelle öffentliche Debatte über sein Verhalten zusätzlich anheizt.