Russell Brand in HMP Wandsworth: Probleme mit dem Gefängnisessen

Russell Brand kämpft laut britischen Medien in HMP Wandsworth mit dem Gefängnisessen. Ein wöchentliches Einkaufsguthaben von 19,80 Pfund steht ihm zur Verfügung.

Der verurteilte Schauspieler Russell Brand muss sich im berüchtigten Londoner Gefängnis HMP Wandsworth an einen völlig neuen Alltag gewöhnen. Der 51-Jährige, der jahrelang das Leben eines Hollywood-Stars führte, hat dort nicht nur seine Freiheit und seine gewohnten Annehmlichkeiten verloren. Wie britische Medien berichten, fällt ihm auch die Umstellung auf die Gefängnisverpflegung besonders schwer.

Nach Angaben britischer Medien hat Russell Brand erhebliche Schwierigkeiten mit den Mahlzeiten hinter Gittern. Die Berichte stützen sich auf Schilderungen aus dem Umfeld der Haftanstalt, nicht auf eine offizielle Stellungnahme. Ob Brand die angebotenen Gerichte tatsächlich isst, ist deshalb nicht bekannt.

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Gefängnisküche in HMP Wandsworth: Auswahl und erste Mahlzeit

Die Speisekarte im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth wirkt auf den ersten Blick abwechslungsreich. Laut der Zeitung Sun können die Gefangenen zwischen verschiedenen Gerichten wählen, darunter Lasagne, Curry, Shepherd's Pie und Baguettes.

Shepherd's Pie ist ein traditioneller britischer Auflauf. Am Wochenende standen dem Bericht zufolge außerdem ein englisches Frühstück mit Speck, Würstchen und Kartoffelrösti sowie ein klassischer Sonntagsbraten zur Auswahl.

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Brands erste Mahlzeit hinter Gittern fiel deutlich einfacher aus. Weil er nach seiner Einlieferung zu spät für das reguläre Abendessen eintraf, erhielt er lediglich ein einfaches Essenspaket für seine Zelle. Darin befanden sich unter anderem Müsli, Tee, Milch, Zucker und Kekse.

Zusätzlich bekam er grundlegende Hygieneartikel, darunter eine Zahnbürste, Zahnpasta und Toilettenpapier. Damit war die Grundversorgung für den ersten Abend gesichert, auch wenn die warme Mahlzeit ausfiel.

Besucherin kritisiert Essen und Haftregime von Brand

Eine Besucherin der Haftanstalt äußerte sich gegenüber der Zeitung Mirror äußerst kritisch über das Essen in Wandsworth. Sie berichtete, dass ihr Freund ihr von Brands Schwierigkeiten erzählt habe.

Die Frau behauptete, Brand möge das Essen nicht und habe Probleme, es hinunterzubekommen. Ihr Urteil über die Gefängnisküche fiel dabei drastisch aus: Sie bezeichnete das Essen als Fraß. Die Aussagen beruhen auf den Angaben einer dritten Person und sind nicht unabhängig überprüft.

Die Speisekarte allein erklärt das Problem demnach nicht vollständig. Entscheidend ist für viele Häftlinge auch, ob sie zusätzliche Lebensmittel besorgen können, um sich außerhalb der Mahlzeiten zu versorgen.

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Einkaufsguthaben und mögliche Verlegung von Russell Brand

Russell Brand muss auf zusätzliche Lebensmittel nicht vollständig verzichten, denn er wurde zunächst dem regulären Haftregime zugeteilt. Damit steht ihm ein wöchentliches Einkaufsguthaben von 19,80 Pfund zur Verfügung, umgerechnet rund 23 Euro.

Mit diesem Guthaben kann der Schauspieler im Gefängniskiosk beispielsweise Schokolade, Softdrinks oder andere kleine Extras kaufen. Seine Millionen auf dem Bankkonto verschaffen ihm dort jedoch keine freie Auswahl, wie er es außerhalb der Gefängnismauern gewohnt war. Auch ein Fernseher und ein DVD-Player sollen ihm unter den geltenden Haftregeln grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Von seinem früheren Leben in einer millionenschweren Villa ist dieser Alltag weit entfernt. Nach seiner Verurteilung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft dürfte Brand noch lange mit den Einschränkungen des Gefängnisalltags leben müssen.

Zunächst bleibt Russell Brand in HMP Wandsworth. Berichten zufolge wurde er dort aus Sicherheitsgründen getrennt von anderen Häftlingen untergebracht. Ob er in den kommenden Wochen in eine andere Haftanstalt verlegt wird, ist noch offen, und dort könnte ihn ein anderer Speiseplan erwarten.