Russell Brand erhält 10,5 Jahre Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung

Der britische Schauspieler Russell Brand wurde zu einer zehneinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Richter würdigte die Opfer und bestrafte die Taten aus den Jahren 2004 bis 2009. Neue Ermittlungen laufen weiter.

Der britische Schauspieler und frühere Comedian Russell Brand ist am Donnerstag im London er Southwark Crown Court wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer zehneinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil wurde vom Richter Joel Bennathan verkündet, der den 51-Jährigen direkt ansprach und feststellte, dass er sich von einem charmanten Star zu einem sexuellen Aggressor entwickelt habe. Die Geschworenen hatten Brand zuvor bereits für schuldig befunden, weshalb er unmittelbar nach der Verkündung wegen Fluchtgefahr in Haft genommen wurde.

Detailanalyse der Straftaten und Tatumstände

Brand verging sich an einem damals 21 Jahre alten weiblichen Fan nach einem Auftritts in einem Londoner Theater im Jahr 2009. Die drei weiteren Fälle sexueller Nötigung spielten sich zwischen 2004 und 2009 ab, also während des Höhepunkts seiner Popularität. Von weiteren Anklagepunkten, darunter andere Vergewaltigungsvorwürfe, wurde der Angeklagte freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Schauspieler von Beginn an schwere charakterliche Mängel vorgeworfen und ihn als skrupellos und manipulativ bezeichnet. Die Anklägerin Riel Karmy-Jones betonte in ihrem Abschlussstatement, Brand habe den Einfluss und die Macht, die mit seinem Ruhm einhergingen, massiv missbraucht.

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Positionen der Stakeholder und Medienreaktionen

Die betroffenen Frauen schilderten die psychischen Folgen der Übergriffe eindringlich. Eine Opferberichterstatterin sagte, sie habe nach dem Vorfall jegliche Liebe für sich selbst verloren und sei körperlich übel geworden, wenn sie Brand in der Presse sah. Eine andere Frau berichtete, sie habe zeitweise nicht mehr arbeiten können und zu ihren Eltern ziehen müssen. Die britische Medienministerin Lisa Nandy bezeichnete die Verurteilung Russell Brands als einen Weckruf für die Medienbranche, die sein Verhalten oft als Witz abgetan habe. Sein Verteidiger Ian Winter erklärte, Brand sei ein grundlegend anderer Mensch geworden, während seine Frau Laura ihm im Prozess Rückenstärkung bot.

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Konkrete Konsequenzen und weitere Ermittlungen

Wochenlang verfolgten die britischen Medien den Prozess, in dem die negativen Schlagzeilen abreißen werden, da Minuten nach dem Schuldspruch neue Vorwürfe laut wurden. Die Londoner Met Police ermittelt derzeit wegen Vergewaltigungsvorwürfen zweier weiterer Frauen. Brand wurde bereits zu diesen neuen Anschuldigungen vernommen. Londons Polizeichef Mark Rowley sagte der BBC, er würde nicht wundern, wenn sich noch viele weitere Opfer melden würden. Er würdigte zugleich den Mut der Frauen, die ihre Vorwürfe öffentlich gemacht hatten.

Bisheriger Lebenslauf und gesellschaftlicher Kontext

Der 51-Jährige wurde in den 2000er Jahren durch provokante Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Moderator bei der BBC und MTV bekannt. Mit Rollen in Filmen wie Nie wieder Sex mit der Ex schaffte er den Sprung ins internationale Kino. Schlagzeilen machte er auch durch die turbulente Ehe mit der Popstar Katy Perry, die nach 14 Monaten scheiterte, sowie durch exzessiven Drogenkonsum. Zuletzt zirkulierten alte TV-Clips, in denen Brand fragwürdige Ansichten zum Thema Sex und Frauen äußerte. Vor Gericht räumte er ein, früher von Sex besessen gewesen zu sein, hielt dieses Verhalten heute jedoch für falsch.