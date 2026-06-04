Rumänischer Präsident beauftragt Europaabgeordneten mit Regierungsbildung

Rumäniens Staatspräsident Nicusor Dan hat den Europaabgeordneten Eugen Tomac mit der Regierungsbildung beauftragt. Tomac muss nun innerhalb von zehn Tagen sein Kabinett und Regierungsprogramm aufstellen und sich vom Parlament das Vertrauen aussprechen lassen.

Rumänien s Staatspräsident Nicusor Dan hat den Europaabgeordneten Eugen Tomac mit der Regierungsbildung beauftragt. Tomac muss nun innerhalb von zehn Tagen sein Kabinett und Regierungsprogramm aufstellen und sich vom Parlament das Vertrauen aussprechen lassen.

Der 44-jährige Politiker ist studierter Historiker und Chef der von dem früheren Staatschefs Traian Basescu gegründeten außerparlamentarischen Kleinpartei PMP. Unklar ist jedoch, welche Mehrheit er hinter sich bringen kann. Die Parlamentsfraktionen sind nämlich heillos zerstritten und es gibt keine andere Mehrheit abzusehen. Präsident Dan will die Brandmauer gegen die Ultrarechten indes aufrechterhalten, weswegen er nun offenbar hofft, mithilfe von Tomac eine andere Mehrheit forcieren zu können.

Ob Dans Versuch glücken wird, bleibt dahingestellt. Die Liberale und Reformpartei USR sind nämlich entschlossen, keiner weiteren Regierung anzugehören, an der auch die PSD beteiligt wäre oder die von dieser im Parlament geduldet würde. Der Ungarnverband (UDMR) lehnt jeden Schulterschluss mit dem ultrarechten Lager ab, auch eine Minderheitsregierung, die im Parlament von der AUR oder den restlichen rechtspopulistischen Splitterfraktionen geduldet werden müsste.

Die PSD, die mit dem Sturz der eigenen Koalitionsregierung die bisherigen proeuropäischen Koalitionspartner vergrault hat, wollte bisher weder die Regierungsverantwortung übernehmen noch eine Minderheitsregierung dulden. Eugen Tomac steht folglich vor einer schier unlösbaren Mehrheitsfindung. Sollte er nach zehn Tagen den Regierungsauftrag zurückgeben müssen, kann Präsident Dan diesen ein weiteres Mal vergeben. Verweigert das Parlament zwei designierten Premierministern und ihren Regierungen das Vertrauen, kann das Staatsoberhaupt vorgezogene Neuwahlen ansetzen - was in der rumänischen Nachwendezeit ein Novum wäre





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