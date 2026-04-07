Rumänische Fußball-Ikone Mircea Lucescu nach Herzinfarkt im künstlichen Koma

Der frühere rumänische Nationaltrainer Mircea Lucescu befindet sich nach einem Herzinfarkt in kritischem Zustand und liegt im künstlichen Koma. Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, was in Rumänien und der Fußballwelt große Sorge auslöst.

Der ehemalige rumänische Nationaltrainer Mircea Lucescu , eine Ikone des rumänischen Fußball s, befindet sich nach einem Herzinfarkt im künstlichen Koma. Sein Gesundheitszustand hat sich in den letzten Tagen erheblich verschlechtert, wie offizielle Angaben bestätigen. Die Nachricht hat in Rumänien und der Fußball welt große Bestürzung ausgelöst, da Lucescu als eine prägende Figur des Sport s gilt.\Die medizinische Lage des 80-jährigen Lucescu wird derzeit als kritisch eingeschätzt.

Er befindet sich auf der Intensivstation, und sein Zustand hat sich in den vergangenen Stunden und Tagen verschlechtert. Gesundheitsminister Alexandru Rogobete bestätigte die Schwere der Situation und erklärte, dass Lucescu sich in einem kritischen Zustand befinde. Zunächst war nach dem Herzinfarkt, der sich kurz nach seinem Rücktritt als Nationaltrainer ereignete, noch von einem stabilen Zustand die Rede gewesen. Doch die Situation verschärfte sich in der Folgezeit drastisch. Seine engsten Angehörigen, darunter seine Ehefrau, sein Sohn und seine Enkel, sind am Krankenbett versammelt und unterstützen ihn.\Die rumänische Nationalmannschaft reagierte auf die besorgniserregenden Nachrichten mit bewegenden Worten. In einer Erklärung hieß es, dass es im Fußball Momente gebe, in denen das Ergebnis auf der Anzeigetafel zweitrangig sei und der einzige Sieg das Leben selbst sei. Lucescu habe Schicksale geprägt, Generationen geformt und Rumänien auf die Weltkarte des Fußballs gebracht. Lucescu ist eine der erfolgreichsten Trainerpersönlichkeiten des Landes und führte die Nationalmannschaft bereits in den 1980er Jahren zur ersten Europameisterschaftsteilnahme. International feierte er vor allem bei Schachtar Donezk große Erfolge, wo er zwischen 2004 und 2016 acht Meistertitel gewann. Zuletzt hatte er im August 2024 erneut das rumänische Nationalteam übernommen, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft jedoch knapp verpasst. Nach dem Playoff-Spiel gab es bereits gesundheitliche Probleme, einschließlich eines Zusammenbruchs während einer Teamsitzung und der anschließenden Implantation eines Herzschrittmachers. Der nun erlittene Herzinfarkt hat zu seinem kritischen Zustand geführt und die Fußballwelt in tiefe Trauer gestürzt





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