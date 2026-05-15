Rumänische Airline Animawings startet Direktflüge zwischen Wien und Cluj-Napoca ab 17. Juli 2026

Die rumänische Airline Animawings startet ab 17. Juli 2026 Direktflüge zwischen Wien und Cluj-Napoca. Der Flug startet in Cluj-Napoca um 6.50 Uhr und landet um 7.20 Uhr in Wien. Zurück geht es um 8.00 Uhr ab Wien, die Ankunft in Cluj ist für 10.20 Uhr geplant.

Ab 17. Juli 2026 geht am Airport Wien eine weitere Fluglinie an den Start. Was die kann – und wohin es ab dann zweimal pro Woche geht.

Neue Flugverbindung am Flughafen Wien: Die rumänische Airline Animawings nimmt im Sommer 2026 erstmals Direktflüge zwischen Cluj-Napoca und Wien auf. Geflogen wird ab 17. Juli 2026 jeweils dienstags und freitags mit einem Airbus A220-300. Für Reisende bedeutet das: noch eine neue Möglichkeit, direkt von Wien nach Rumänien zu kommen.

Der Flug startet in Cluj-Napoca um 6.50 Uhr und landet um 7.20 Uhr in Wien. Zurück geht es um 8.00 Uhr ab Wien, die Ankunft in Cluj ist für 10.20 Uhr geplant. Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger sieht in der neuen Verbindung eine Stärkung des Sommerflugplans. Mit Animawings komme eine junge Airline nach Wien, die mehr Auswahl und eine zusätzliche Verbindung nach Osteuropa bringe.

Besonders Städte abseits der bekannten Klassiker seien bei Reisenden gefragt. Auch Animawings-Chef Marius Pandel freut sich über die neue Route. Wien sei ein wichtiges Wirtschafts- und Kulturzentrum, Cluj-Napoca wiederum eine der dynamischsten Städte Rumäniens. Die Airline rechnet daher mit Interesse sowohl von Geschäftsreisenden als auch von Urlaubern.

Cluj-Napoca gilt als jung, kreativ und geschichtsträchtig. Die Universitätsstadt ist bekannt für Cafés, Restaurants, Festivals und ein lebendiges Nachtleben. Gleichzeitig ist sie ein guter Ausgangspunkt, um Transsilvanien zu entdecken – mit mittelalterlichen Städten, den Karpaten und den berühmten Dracula-Legenden. Ein besonderes Ziel liegt nur rund 30 Kilometer entfernt: die Salina Turda.

Die frühere Salzmine zählt zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der Region. Tief unter der Erde warten riesige Kavernen, Bootsfahrten und sogar ein Riesenrad. Animawings wurde 2020 gegründet und hat ihren Sitz am Flughafen Bukarest-Otopeni. Die Airline bietet Charter- und Linienflüge an und verbindet rumänische Städte wie Bukarest, Timisoara und Cluj-Napoca mit europäischen Metropolen und Urlaubszielen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rumänien Wien Cluj-Napoca Direktflüge Airbus A220-300 Sommerflugplan Wirtschafts- Und Kulturzentrum Dynamische Städte Festivals Nachtleben Transsilvanien Salina Turda Karpaten Dracula-Legenden Salzmine Kavernen Bootsfahrten Riesenrad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Antisemitismus und Anti-Israel-Proteste beim ESC in WienDer Eurovision Song Contest dient oft als Plattform für antisemitische Proteste und Boykottaufrufe gegen Israel, wobei legitime Kritik an der Regierung häufig als Deckmantel für Hass gegen den Staat genutzt wird.

Read more »

Bursch (14) schwängerte Kindergärtnerin in WienKindergärtnerin schwängert 14-jährigen Schüler in Wien – Ermittlungen wegen Missbrauchs, drohende Haftstrafe und unklare berufliche Zukunft.

Read more »

Herzschlagfinale in Wien: Die Statistik spricht für den LASK als MeisterLINZ. Zum dritten Mal in Folge fällt die Titelentscheidung in der Fußball-Bundesliga erst in der letzten Runde. Leader LASK kämpft im Fernduell mit Sturm Graz um das Double, die Grazer um die abermalige erfolgreiche Titelverteidigung.

Read more »

Politische Gesellschaft beim Eurovision Song Contest in WienEin detaillierter Blick auf die Präsenz und die unterschiedlichen Reaktionen der österreichischen Regierungsmitglieder und Parteivertreter beim diesjährigen ESC-Finale.

Read more »