Rumänische 24-Stunden-Betreuerin angezeigt nach Angriff auf Ehemann und Sohn

Eine 24-Stunden-Betreuerin soll am Montagabend in Wien-Donaustadt den 70-jährigen Ehemann ihrer Klientin angegriffen und verletzt haben. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird weiterhin gegen die Frau ermitteln.

Eine 24-Stunden-Betreuerin soll am Montagabend in Wien-Donaustadt den 70-jährigen Ehemann ihrer Klientin angegriffen und verletzt haben. Als ihm der 45-jährige Sohn zu Hilfe kam, soll die 41-Jährige auch auf ihn eingeschlagen haben.

Außerdem bedrohte sie den Mann. Die Rumänin hatte beinahe drei Promille. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt, zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Polizei am Dienstag. Gegen 22.45 Uhr kam es zum Streit, weil die Frau offenbar wiederholt Alkohol im Wohnhaus der Familie getrunken haben soll.

Bei der Auseinandersetzung soll die 41-Jährige außerdem mehrere Bierdosen entleert beziehungsweise auf den Boden geworfen haben. Der 45-jährige Sohn, der seinem Vater half, blieb unverletzt. Ihn soll die Frau gefährlich bedroht haben, indem sie sinngemäß ankündigte, ihre Brüder würden ihn töten. Die Rumänin wurde neben den strafrechtlichen Anzeigen auch mehrfach verwaltungsrechtlich angezeigt, unter anderem wegen Lärmerregung, Anstandsverletzung, aggressiven Verhaltens sowie nach dem Fremdenpolizeigesetz und dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird weiterhin gegen die Frau ermitteln. Die Frau wird sich in den nächsten Tagen vor dem Gericht verantworten müssen. Die Familie ist schockiert über die Vorfälle und bedauert, dass die Situation so eskaliert ist. Die Polizei hat sich um die Familie gekümmert und bietet ihnen Unterstützung an.

Die Ermittlungen werden weitergeführt, um die genauen Umstände der Auseinandersetzung zu klären. Die Frau wird sich in den nächsten Tagen vor dem Gericht verantworten müssen. Die Familie ist schockiert über die Vorfälle und bedauert, dass die Situation so eskaliert ist. Die Polizei hat sich um die Familie gekümmert und bietet ihnen Unterstützung an.

Die Ermittlungen werden weitergeführt, um die genauen Umstände der Auseinandersetzung zu klären





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