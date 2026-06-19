Wegen der landesweiten Hochschulzugangsprüfung YKS hat das türkische Innenministerium öffentliche Übertragungen des WM-Spiels Türkei gegen Paraguay verboten.

Das türkische Innenministerium hat für Samstag landesweit öffentliche Live-Übertragungen des WM-Spiels der Türkei gegen Paraguay untersagt. Grund ist die zeitgleich stattfindende Hochschulzugang sprüfung YKS, die jährlich von Hunderttausenden Kandidaten absolviert wird.

Die Behörden befürchten, dass Lärm und Verkehrsstörungen durch Menschenansammlungen die Konzentration der Prüflinge beeinträchtigen könnten. Die Gouverneure der Provinzen wurden angewiesen, keine Genehmigungen für Großbildleinwände im Freien zu erteilen. Mehrere Kommunen hatten bereits öffentliche Viewing-Events geplant, diese aber nach der ministeriellen Direktive wieder abgesagt. Die YKS-Prüfung, die aus mehreren Teilen besteht und über die Vergabe von Studienplätzen an türkischen Universitäten entscheidet, beginnt am Samstagmorgen um 6 Uhr Ortszeit.

Der frühe Anstoß des WM-Spiels - ebenfalls um 6 Uhr - verschärft laut Ministerium die Risiken. Die Polizei soll zudem verstärkt in der Nähe von Prüfungsorten patrouillieren, um Ruhestörungen zu vermeiden. Viele Studenten und ihre Familien hatten die Prüfung als prioritär gegenüber dem Fußballereignis bezeichnet. Sozialwissenschaftler begrüßten die Maßnahme als notwendigen Schutz für Bildungschancen.

Beim Auftaktspiel gegen Australien, das die türkische Nationalmannschaft mit 0:2 verlor, hatten sich vielerorts große Menschenmengen auf öffentlichen Plätzen versammelt - unter anderem in einem antiken Amphitheater in der Provinz Antalya, was zu Verkehrsbehinderungen und Lärmklagen führte. Nach dieser Niederlage steht die türkische Auswahl bereits unter Druck, um in der Gruppe mit Gastgeber USA noch die K.o. -Runde zu erreichen. Das Duell gegen Paraguay gilt als richtungsweisend, da ein weiterer Verlust das frühe Aus bedeuten würde.

Fans müssen nun auf private Übertragungen zu Hause oder in lizenzierten Lokalen ausweichen, wobei auch dort die Lautstärke angemessen sein sollte, um die Prüflinge nicht zu stören. Die Stimmung in sozialen Medien ist gespalten - zwischen Verständnis für die Bildungspolitik und Unmut über die Einschränkung der Fußballbegeisterung





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