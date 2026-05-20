Rudi Garcia erhält Trainerjob bei den Belgiern und holt Thibaut Courtois zurück

Rudi Garcia wurde Trainer der Belgier und übernahm erstmals bei einer Nationalmannschaft. Er holte auch Thibaut Courtois zurück, nachdem dieser nach Domenico Tedesco zurückgetreten war.

Seit Jänner 2025 ist Rudi Garcia Trainer der Belgier. Er folgte damals auf Domenico Tedesco, einst Coach in der deutschen Bundesliga. Für den Franzosen ist es die erste Station bei einer Nationalmannschaft, seine wohl erfolgreichste Zeit hatte er mit der OSC Lille, die er 2010/11 zur Meisterschaft führte.

Unter Tedesco war Star-Torhüter Thibaut Courtois aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, Garcia überzeugte den Keeper von Real Madrid und holte ihn in einer seiner ersten Amtshandlungen wieder zurück





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