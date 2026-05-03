Rücksichtsloser Fluchtfahrer gefährdet Menschen in Groß-Enzersdorf und Wien

Ein 25-jähriger Wiener flüchtete vor einer Polizeikontrolle und raste mit hoher Geschwindigkeit durch Wien, wobei er Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Die Polizei konnte den Fahrer identifizieren und ermittelt nun wegen verschiedener Delikte.

Ein dramatisches Flucht manöver eines 25-jährigen Wieners hat sich am 1. Mai 2026 in Groß-Enzersdorf und Wien ereignet. Beamte der Polizei inspektion Groß-Enzersdorf bemerkten gegen 23:30 Uhr auf der Bundesstraße B3 im Ortsgebiet von Groß-Enzersdorf einen Pkw mit defekter Kennzeichenbeleuchtung und deutlicher Rauchentwicklung.

Nach Anhalten des Fahrzeugs und Anweisung zur Vorführung für eine Kontrolle, zeigte der Lenker zunächst Kooperationsbereitschaft. Doch unerwartet trat er das Gaspedal durch, führte einen riskanten Drift aus und wendete das Fahrzeug um 180 Grad, um sich der Kontrolle zu entziehen und in Richtung Wien zu flüchten. Die anschließende Verfolgungsjagd führte über die Eßlinger Hauptstraße in Wien, wo der Pkw Geschwindigkeiten von bis zu 145 km/h erreichte, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt waren.

Der Fahrer ignorierte jegliche Verkehrsregeln, überholte rücksichtslos an unübersichtlichen Stellen, zwang entgegenkommende Fahrzeuge zum Ausweichen und missachtete Sperrflächen. Um die Verfolgung zu erschweren, schaltete er sämtliche Fahrzeugbeleuchtung aus, was die Situation zusätzlich gefährlich gestaltete. Die rücksichtslose Fahrweise des Mannes stellte eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger dar. Er gefährdete einen Fußgänger, der gerade einen Schutzweg überqueren wollte, und brachte eine größere Gruppe von Menschen an einer Bushaltestelle in ernsthafte Gefahr.

Die hohe Geschwindigkeit des Pkw führte schließlich dazu, dass der Sichtkontakt im 22. Wiener Gemeindebezirk verloren ging. Trotz der schwierigen Umstände gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf jedoch, den Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs, der gleichzeitig auch der Fahrer war, schnell zu identifizieren. Es handelte sich um einen 25-jährigen Mann aus dem 21.

Wiener Bezirk. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist und möglicherweise unter dem Einfluss von Substanzen stand, was jedoch noch abschließend geklärt werden muss. Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um alle Details des Vorfalls aufzuklären und den Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen wird.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat die Schwere der Tat betont und angekündigt, dass der Fahrer mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Neben den Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, wie überhöhte Geschwindigkeit, rücksichtsloses Überholen und Missachtung von Sperrflächen, kommt auch der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs und möglicherweise sogar der versuchten Körperverletzung in Betracht. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen rücksichtslosen Handlungen, die nicht nur das Leben des Fahrers selbst, sondern auch das Leben anderer Menschen gefährden.

Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit einer verstärkten Verkehrskontrolle und einer konsequenten Verfolgung von Verkehrsverstößen. Die Beamten der Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf haben ihr Engagement bei der Aufklärung der Tat gelobt und betont, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um alle Umstände des Vorfalls vollständig aufzuklären und den Täter zur Verantwortung zu ziehen. Es wird erwartet, dass der Mann in Kürze einer Voruntersuchung durch die Staatsanwaltschaft zugeführt wird





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