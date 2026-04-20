Rückschlag für Blue Origin: Satellit Blue Bird 7 erreicht falsche Umlaufbahn

Nach einem erfolgreichen Start der wiederverwendeten New Glenn Rakete kam es zu Problemen beim Aussetzen des Satelliten Blue Bird 7. Blue Origin untersucht die Ursachen für die fehlerhafte Umlaufbahn.

Der jüngste Start der New Glenn Rakete, entwickelt von dem Raumfahrt unternehmen Blue Origin des Milliardärs Jeff Bezos, endete mit einem unerwarteten Zwischenfall, der die Branche aufhorchen lässt.

Während der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zunächst nach Plan verlief und das Unternehmen einen technologischen Meilenstein erreichte, indem es erstmals eine bereits zuvor verwendete Raketenstufe erfolgreich wiederverwendete, gab es im weiteren Missionsverlauf signifikante Schwierigkeiten. Die wiederverwendete Stufe landete nach der Trennung präzise auf der vorgesehenen Plattform im Atlantik, was als technischer Erfolg gewertet wird. Dennoch konnte die primäre Mission nicht vollständig erfüllt werden, da der an Bord befindliche Satellit Blue Bird 7 eine fehlerhafte Umlaufbahn erreichte. Der Hersteller des Satelliten, AST SpaceMobile, bestätigte in einer ersten Stellungnahme, dass der Blue Bird 7 in einer zu niedrigen Höhe ausgesetzt wurde. Blue Origin selbst hält sich mit detaillierten Analysen bisher zurück. In einer offiziellen Mitteilung betonte das Unternehmen, dass die Hintergründe des Fehlers derzeit intensiv untersucht werden. Man werde ein Update liefern, sobald fundierte Erkenntnisse vorliegen. Dieser Vorfall stellt einen Rückschlag für die ambitionierten Pläne von Blue Origin dar, da das Unternehmen versucht, sich als ernsthafte Konkurrenz zu SpaceX von Elon Musk zu etablieren. SpaceX dominiert derzeit den Markt für kommerzielle Starts, und jeder Erfolg von Blue Origin wird genauestens beobachtet, um deren Zuverlässigkeit im Vergleich zum Marktführer bewerten zu können. Die Historie der New Glenn zeigt ein wechselhaftes Bild. Beim Erstflug im Januar 2025 gelang der Rakete der Sprung direkt ins All, was als wichtiger Beweis für das Designkonzept diente. Auch beim zweiten Flug, etwa zehn Monate später, konnte die Rakete zwei Mars-Orbiter der NASA sicher in den Weltraum befördern. Angesichts dieser bisher erfolgreichen Flugserie wiegt der aktuelle Zwischenfall um den Blue Bird 7 Satelliten umso schwerer, da er die Zuverlässigkeit des gesamten Startsystems in Frage stellt. Die Raumfahrtindustrie wartet nun gespannt auf die technischen Details des Fehlers, da die Ursachenforschung entscheidend für die kommenden Zertifizierungen und die langfristige Planung des Unternehmens sein wird. Ob es sich um ein Problem mit der Oberstufe, ein Navigationsdefizit oder ein Versagen der Trennmechanismen handelte, bleibt vorerst Gegenstand interner Analysen bei Blue Origin





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