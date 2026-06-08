Rückrufaktion bei Mercedes-Benz und Smart: Gefahr durch lockere Radschrauben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überwacht eine Rückrufaktion von Mercedes-Benz, bei der weltweit rund 2.700 Fahrzeuge aufgrund möglicher losgelöster Radschrauben betroffen sind. Auch Smart-Modelle sind von einem ähnlichen Problem betroffen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ( KBA ) überwacht derzeit eine Rückruf aktion des Automobilherstellers Mercedes-Benz , bei der erhebliche Sicherheit srisiken für Fahrzeuge bestehen. Die Gefahr: Während der Fahrt könnten sich Radschrauben lösen und im schlimmsten Fall sogar das gesamte Rad abfallen.

Die Rückrufaktion trägt die Referenznummer 16265R und wird von der deutschen Behörde überwacht. Weltweit sind nach Angaben von Mercedes-Benz etwa 2.700 Fahrzeuge betroffen. Zu den zurückgerufenen Modellen gehören zahlreiche Baureihen, darunter die A-, B-, C-, E- und S-Klasse, diverse SUV-Modelle wie GLA, GLB und GLE sowie die Elektrobaureihen EQA, EQB, EQE und EQS. Ebenfalls von der Maßnahme betroffen sind verschiedene leistungsstarke AMG-Versionen.

In den Werkstätten wird derzeit überprüft, ob die Radschrauben korrekt angezogen sind. Sollten Mängel festgestellt werden, werden die Bauteile nachgearbeitet und die Schrauben anschließend mit dem präzisen, vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment festgezogen. Laut Mercedes-Benz soll der Werkstattaufenthalt für die Kunden vergleichsweise kurz ausfallen, da es sich um eine begrenzte Überprüfung und gegebenenfalls Nacharbeit handelt. Die betroffenen Fahrzeugbesitzer werden vom Hersteller direkt informiert und können bei Rückfragen die Rückrufnummer 16265R angeben.

Neben Mercedes-Benz sind auch Fahrzeuge der Marke Smart von einem ähnlichen Problem betroffen. Wie der europäischen Sicherheitsdatenbank Safety Gate zu entnehmen ist, beziehen sich die Mängel auf die Modelle EQ Fortwo Coupé und EQ Fortwo Cabrio. Für diese Fahrzeuge hat der Hersteller den Rückrufcode 4090106 veröffentlicht. Konkrete Stückzahlen für die Smart-Modelle sind bisher nicht bekannt.

Interessanterweise ist dieser Rückruf jedoch noch nicht beim deutschen Kraftfahrt-Bundesamt gelistet, was auf mögliche Verzögerungen in der Meldung oder unterschiedliche Zuständigkeiten hindeuten könnte. Bisher liegen dem Kraftfahrt-Bundesamt keine Meldungen über Sach- oder Personenschäden vor, die auf den genannten Mangel zurückzuführen sind. Dennoch wird dringend empfohlen, betroffene Fahrzeuge unverzüglich in einer autorisierten Werkstatt überprüfen zu lassen. Die Halter der betroffenen Mercedes-Benz- und Smart-Modelle sollten sich daher aktiv an ihren Händler wenden, um den Rückruf durchführen zu lassen und mögliche Gefahren auszuschließen.

Durch die gezielte Überprüfung und Nacharbeit der Radschrauben soll die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden





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