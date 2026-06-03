Rückgang der Verurteilungen in Österreich: 27.620 Schuldsprüche im Jahr 2025

Die Zahl der rechtskräftigen Verurteilungen in Österreich ist im Jahr 2025 leicht gesunken. Besonders auffällig ist der Rückgang bei Schlepperei und Mord. Männer sind weiterhin mit 84,5 Prozent die überwiegende Tätergruppe, und Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft sind überproportional vertreten.

Im Jahr 2025 wurden in Österreich insgesamt 27.620 rechtskräftige Verurteilungen ausgesprochen, ein leichter Rückgang gegenüber 27.717 im Vorjahr. Dies setzt den langfristigen Abwärtstrend fort: Während um 1980 noch fast 90.000 Schuldsprüche pro Jahr verzeichnet wurden, hat sich die Zahl in den letzten Jahrzehnten auf einem deutlich niedrigeren Niveau eingependelt.

Die Statistik Austria veröffentlichte diese Zahlen und zeigt dabei bemerkenswerte Details zu den Deliktarten, der Demografie der Verurteilten und regionalen Unterschieden. Die häufigsten Deliktsgruppen blieben auch 2025 die Vermögensdelikte mit 10.629 Fällen (38,5 Prozent aller Verurteilungen), gefolgt von Straftaten gegen Leib und Leben mit 8.589 Fällen (18,9 Prozent), darunter vor allem schwere Körperverletzung. Während diese Werte relativ stabil blieben, verzeichneten Suchtmitteldelikte einen Rückgang von 5,6 Prozent.

Besonders stark fielen die Rückgänge bei Schlepperei (-56,2 Prozent) und versuchtem oder vollendetem Mord (-23,9 Prozent) aus. Diese Entwicklungen könnten auf veränderte polizeiliche Maßnahmen oder gesetzliche Änderungen zurückzuführen sein. Bei den Vermögensdelikten ist der Diebstahl mit über 4.000 Fällen die häufigste Unterkategorie, gefolgt von Betrug und Unterschlagung. Die Körperverletzungsdelikte machen den Großteil der Straftaten gegen Leib und Leben aus, wobei die schwere Körperverletzung mit rund 5.000 Fällen dominiert.

Die Geschlechterverteilung bleibt auffällig: 84,5 Prozent der 25.195 Straftäter waren männlich. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren machten sechs Prozent der Verurteilten aus, junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren 8,4 Prozent. Die Mehrheit (91,5 Prozent) wurde im Jahr 2025 nur einmal verurteilt, 7,5 Prozent ein zweites Mal und ein Prozent dreimal oder öfter. Diese Rückfallquote ist im internationalen Vergleich moderat.

Von den Verurteilten waren 68 Prozent männliche Erwachsene, 16,5 Prozent weibliche Erwachsene und der Rest Jugendliche und junge Erwachsene. Im Vergleich zu 2024 ist der Anteil der weiblichen Verurteilten leicht gestiegen, während der der Männer leicht fiel. Die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen stellte mit 23 Prozent den größten Anteil, gefolgt von den 20- bis 29-Jährigen mit 21 Prozent.

Ein weiterer signifikanter Punkt ist die Überrepräsentation von Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft: Während ihr Anteil an der Wohnbevölkerung 20,5 Prozent beträgt, stellten sie 46,9 Prozent der Verurteilten. Dieser Wert blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Die Gründe hierfür sind komplex und können mit sozioökonomischen Faktoren, unterschiedlichen Kontrollmechanismen oder strukturellen Benachteiligungen zusammenhängen. Besonders hoch ist der Anteil bei Vermögensdelikten (52 Prozent) und Suchtmitteldelikten (49 Prozent), während er bei Gewaltdelikten mit 38 Prozent etwas niedriger liegt.

Regional betrachtet ist die Überrepräsentation in Wien am stärksten, wo der Ausländeranteil an der Bevölkerung ohnehin höher ist. Die meisten Verurteilungen wurden in Wien ausgesprochen (9.450), gefolgt von Oberösterreich (4.120) und der Steiermark (3.890). In den westlichen Bundesländern wie Vorarlberg (1.020) und Tirol (1.450) liegen die Raten niedriger. Dies könnte auf unterschiedliche Bevölkerungsdichten, wirtschaftliche Bedingungen und Polizeipräsenz zurückzuführen sein.

Die Verurteilungsrate pro 100.000 Einwohner liegt bundesweit bei etwa 310, wobei Wien mit 480 deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die Strafen umfassen in 68 Prozent der Fälle Geldstrafen, 22 Prozent bedingte Haftstrafen und zehn Prozent unbedingte Freiheitsstrafen. Die durchschnittliche Haftdauer bei unbedingten Freiheitsstrafen beträgt 14 Monate. Insgesamt zeigt die Statistik eine Stabilisierung der Kriminalität auf niedrigem Niveau, wobei bestimmte Deliktsarten wie Gewalt- und Vermögensdelikte weiterhin dominieren.

Der Rückgang bei schweren Delikten wie Mord und Schlepperei deutet auf Erfolge in der Strafverfolgung hin, während die hohe Zahl von Verurteilten ohne österreichische Staatsbürgerschaft weiterhin Fragen aufwirft. Die Politik steht vor der Herausforderung, präventive Maßnahmen zu verstärken und die Integration zu fördern, um die Überrepräsentation bestimmter Bevölkerungsgruppen zu reduzieren. Die vollständigen Daten der Statistik Austria bieten eine Grundlage für weiterführende Analysen und politische Entscheidungen





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