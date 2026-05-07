Rubio versucht, Spannungen mit dem Vatikan zu entschärfen – Treffen mit Papst Leo bleibt ohne Durchbruch

Der US-Außenminister Rubio besuchte Papst Leo im Vatikan, um die angespannte Beziehung zwischen den USA und dem Heiligen Stuhl zu verbessern. Trotz des Treffens blieben beide Seiten in ihren offiziellen Aussagen zurückhaltend. Die Spannungen zwischen den USA und dem Vatikan sowie Italien bleiben bestehen.

Mit seinem Rom-Besuch versuchte der US-Außenminister Rubio, die angespannte Beziehung zwischen seiner Regierung und dem Vatikan zu entschärfen. Nach dem Treffen mit Papst Leo am Donnerstag blieben jedoch beide Seiten in ihren offiziellen Stellungnahmen auffällig zurückhaltend.

Der Vatikan veröffentlichte erste Fotos, auf denen Leo und Rubio nebeneinander posieren. Leo zeigt ein leichtes Lächeln, während Rubio mit ernster Miene danebensteht. Einige Beobachter deuteten in das Foto sogar einen gesenkten Kopf des US-Außenministers hinein. Das Gespräch soll etwa 45 Minuten gedauert haben, während Rubio insgesamt zweieinhalb Stunden im Vatikan verbrachte.

Um 11.10 Uhr traf er mit einem großen Gefolge von über 20 Fahrzeugen ein. Neben Papst Leo traf Rubio auch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dem Außenminister des Heiligen Stuhls, Erzbischof Paul Richard Gallagher, zusammen. Neue Vorschläge zur Lösung des Konflikts mit dem Iran gab es nicht, wie Parolin bereits am Vorabend betonte. Er setzte weiterhin auf Dialog und mahnte, dass Konflikte nicht mit Gewalt gelöst werden könnten.

Parolin äußerte sich auch zu den verbalen Angriffen von US-Präsident Trump auf den Papst. Er bezeichnete diese als seltsam und betonte, dass die USA trotz der Spannungen ein wichtiger Partner des Heiligen Stuhls blieben. Trump hatte zuvor behauptet, der Papst akzeptiere, dass der Iran über Atomwaffen verfüge, und warf ihm vor, viele Menschen zu gefährden. Am Freitag stand für Rubio ein weiterer Termin an: Er traf Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Auch hier war die Stimmung angespannt, da das Verhältnis zwischen Trump und Meloni nach den Angriffen auf den Papst gelitten hatte. Die italienische Regierung bekräftigte jedoch ihre Unterstützung für den Papst. Meloni hatte die verbalen Angriffe Trumps zwar als inakzeptabel verurteilt, hielt sich aber bei den jüngsten Äußerungen zurück. Der Besuch Rubios bei Meloni wurde in den Medien als Höflichkeitsgeste bezeichnet, da er ohnehin in Rom war.

Die Beziehungen zwischen den USA und Italien sowie dem Vatikan bleiben somit weiterhin von Spannungen geprägt





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