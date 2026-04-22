RTL übernimmt Sky: EU-Kommission gibt grünes Licht

Die Europäische Kommission hat die Übernahme der deutschsprachigen Sky-Angebote durch RTL Deutschland genehmigt. Der Deal im Wert von bis zu 527 Millionen Euro wird die deutsche Medienlandschaft verändern.

RTL Deutschland darf nun offiziell die Kontrolle über Sky übernehmen, nachdem die Europäische Kommission in Brüssel am Donnerstag die Zustimmung für die Übernahme der deutschsprachigen Sky -Angebote erteilt hat.

Die Ankündigung des Kaufs erfolgte bereits im Juni des vergangenen Jahres, und nun steht der Vollzug unmittelbar bevor. Dieser Schritt markiert die größte Übernahme in der Geschichte von RTL Deutschland und wird voraussichtlich die deutsche Medienlandschaft nachhaltig verändern. Der US-amerikanische Konzern Comcast, als Muttergesellschaft von Sky, wird im Rahmen der Vereinbarung einen festen Betrag von 150 Millionen Euro erhalten.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer zusätzlichen, variablen Zahlung von bis zu 377 Millionen Euro, die sich an der Entwicklung des Aktienkurses von RTL in den nächsten fünf Jahren orientiert. Diese finanzielle Struktur spiegelt das Potenzial wider, das die Fusion von RTL und Sky birgt. Die Zusammenführung von RTL Deutschland und Sky Deutschland, einschließlich des Streamingdienstes WOW, zielt darauf ab, ein umfassendes und einzigartiges Unterhaltungsangebot zu schaffen, das die Bereiche Streaming, Free-TV und Pay-TV abdeckt.

Mit einer kombinierten Basis von rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten entsteht ein starker Akteur im deutschen Medienmarkt. Diese Größe ermöglicht es dem fusionierten Unternehmen, in hochwertige Inhalte zu investieren und innovative Formate zu entwickeln, um die Bedürfnisse eines breiten Publikums zu befriedigen. Die Integration von Sky in RTL wird auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken und es in die Lage versetzen, sich besser gegen internationale Konkurrenten zu behaupten.

Die Erwartungen sind hoch, dass die Synergien zwischen den beiden Unternehmen zu einer verbesserten Kundenerfahrung und einer größeren Auswahl an Inhalten führen werden. Der Aktienkurs von RTL reagierte positiv auf die Nachricht und stieg bei Börsenöffnung in Frankfurt um über 13 Prozent, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunft des Unternehmens unterstreicht. Ein besonders wichtiger Aspekt der Übernahme liegt in den umfangreichen Sportrechten, die Sky besitzt.

Sky hält die exklusiven Übertragungsrechte für die erste und zweite Fußballbundesliga sowie die englische Premier League in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Diese Rechte sind von unschätzbarem Wert für RTL, da sie eine große Anzahl von Zuschauern anziehen und die Attraktivität des Pay-TV-Angebots erheblich steigern. Durch die Integration dieser Sportrechte in das Portfolio von RTL wird das Unternehmen seine Position als führender Anbieter von Sportinhalten weiter festigen.

Die Kombination aus RTLs etabliertem Free-TV-Angebot und Skys hochwertigem Pay-TV-Angebot, einschließlich der Sportübertragungen, wird es dem fusionierten Unternehmen ermöglichen, ein breiteres Publikum anzusprechen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Die Übernahme von Sky durch RTL ist somit ein strategischer Schritt, der darauf abzielt, das Unternehmen für die Zukunft zu rüsten und seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die kommenden Monate werden zeigen, wie die Integration der beiden Unternehmen verläuft und welche konkreten Vorteile sich für die Kunden und Aktionäre ergeben





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