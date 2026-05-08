Rotkreuz-Team rettet Leben: Patientin erleidet Herz-Kreislaufstillstand, Rettungsteam kommt zu Besuch

Ein Team des Roten Kreuzes besuchte eine Patientin, die einen Herz-Kreislaufstillstand erlitt. Das Rettungsteam zeigte sich begeistert und sprach von einem emotionalen Moment, da sie nach einer Lebensrettung zu Besuch kommen konnten und gleichzeitig auch den Geburtstag der Patientin feiern durften.

Am 23. April besuchte das Rotkreuz-Team die Patientin: Rotkreuz-Notfallsanitäter Raphael Reichberger, Ehemann Willi J. , Patientin Nevenka J. mit ihrer Mutter Verica J., Rotkreuz-Notfallsanitäter Josef Strieg und Rotkreuz-Rettungssanitäterin Angelina Grillari.

Die Frau erlitt einen Herz-Kreislaufstillstand und wir begannen sofort mit der Reanimation – in so einem Fall ist sofortiges Handeln gefragt, hier zählt jede Minute, so Strieg weiter. Mittlerweile ist die Patientin auf dem Weg der Besserung. Sie soll das Spital bald verlassen dürfen und dann die Reha beginnen





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