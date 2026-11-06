Rotkreuz-Ehrenamt in Niederösterreich: Über 1,2 Millionen neue Helfer im Jahr 2025

Das Rote Kreuz Niederösterreich verzeichnet einen Anstieg der Ehrenamtlichen. Mit über 2,3 Millionen geleisteten Stunden und 1.241 neuen Mitgliedern im Jahr 2025 ist das Engagement vielfältig.

Das Rote Kreuz Niederösterreich hat im Jahr 2025 ein deutliches Wachstum bei seinen freiwilligen Helfern verzeichnet. Insgesamt kamen 1.241 neue Mitglieder hinzu, die zuvor noch nicht für die Organisation tätig waren. Die Gesamtzahl der aktiven Ehrenamt lichen stieg damit um 2,4 Prozent an. Dieses Engagement bildet das fundamentale Rückgrat der humanitären Arbeit des Vereins in der Region.

Aktionsräume beim Sicherheitstag in St. Pölten

Besucher des Sicherheitstags in St. Pölten können am Standort direkt mit erfahrenen Helfern ins Gespräch kommen. Dort werden insgesamt 40 verschiedene Tätigkeitsbereiche auf der Plattform ehrensache.at vorgestellt. Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht weit über den klassischen Rettungsdienst hinaus. Interessierte finden Aufgaben in der Katastrophenhilfe, im Gesundheits- und Sozialdienst sowie im Jugendrotkreuz.

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Am Außenbereich präsentiert das Rote Kreuz St. Pölten ein vollständiges Rettungsfahrzeug zur Besichtigung. Dies ermöglicht der Öffentlichkeit einen direkten Blick auf die Ausrüstung und die Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte. Gleichzeitig dient die Veranstaltung dazu, herauszufinden, welche Aufgaben den Interessen und Fähigkeiten der Besucher am besten entsprechen.

Steigerung der Chancen durch Stammzelltypisierung

Ein weiterer schwerwiegender Fokus liegt auf der Stammzellspende. Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, sich direkt typisieren zu lassen. Jede neue Typisierung erhöht statistisch die Chance, dass schwer erkrankte Menschen eine passende Spenderin oder einen passenden Spender finden. Diese Maßnahme kann einem lebensbedrohten Patienten konkret das Leben retten.

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Nina Merkl ist die Freiwilligenkoordinatorin vom Roten Kreuz Niederösterreich. Sie erklärt, dass die Registrierung im Stammzellregister ein entscheidender Schritt ist. Die Datenbanken werden dadurch gefüllt, und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Übereinstimmung gefunden wird, steigt messbar an. Dieser Dienst ist eine der vielen Möglichkeiten, ohne einen Notruf absetzen zu müssen, zu helfen.

Millionen Stunden an unentgeltlicher Leistung

Die statistische Relevanz des Engagements zeigt sich in den geleisteten Arbeitsstunden. Innerhalb eines Jahres leisteten die freiwilligen Helfer 2.377.887 Stunden unentgeltlich. Diese massive Menge an Zeit wird ohne finanzielle Vergütung erbracht. Sie deckt einen großen Teil der operativen Abläufe ab und entlastet das öffentliche Gesundheitssystem erheblich.

Hans Ebener vom Roten Kreuz Niederösterreich betont die strategische Bedeutung dieser Zahlen. Freiwilligkeit ist die Basis des Roten Kreuzes. Mit knapp 2,4 Millionen ehrenamtlich geleisteten Stunden ist sie ein nicht wegzudenkender Faktor für den Erhalt der Versorgung. Er sieht jedoch noch Luft nach oben im Recruiting.

Es ist ein häufiges Missverständnis, dass freiwillige Arbeit automatisch Rettungsdienst bedeutet. Hans Ebener weist darauf hin, dass längst nicht jeder im Rettungswagen arbeiten muss. Abseits des Rettungswagens gibt es zahlreiche andere Bereiche, in denen man sich sinnvoll einbringen kann. Die Vielfalt der 40 Tätigkeitsfelder spiegelt diese Vielfalt wider.

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Historische Wurzeln und aktuelle Wege zur Mitarbeit

Die Idee hinter dem Roten Kreuz hat ihre historischen Wurzeln im Jahr 1859. Damals organisierte Henry Dunant nach der Schlacht von Solferino Hilfe für Verwundete. Diese Initiative legte den Grundstein für die weltweite Bewegung, die bis heute fortbesteht. Mehr als 160 Jahre später lebt diese humanitäre Idee in Niederösterreich weiter.

Für Menschen, die selbst mithelfen möchten, gibt es konkrete Anlaufpunkte. Wer sich informieren will, kann beim Sicherheitstag in St. Pölten vorbeikommen. Alternativ kann man sich auf ehrensache.at nach einer passenden freiwilligen Tätigkeit suchen. Die Plattform listet alle offenen Positionen auf und hilft bei der Auswahl nach persönlichen Stärken.