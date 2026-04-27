Rotkäppchen im modernen Gewand: Eine kritische und spannende Neuinterpretation der Märchenwelt

Drei verschiedene Ansätze zeigen, wie das klassische Märchen von Rotkäppchen in der modernen Literatur neu interpretiert wird. Von einer umweltbewussten Version über eine humorvolle Zeichner-Diskussion bis hin zu einem düsteren Thriller – die Geschichten bieten vielseitige Perspektiven auf die bekannte Geschichte.

Rotkäppchen ist genervt von den Erwachsenen. Es soll in den Wald, um der Großmutter Kuchen zu bringen, aber die Großmutter ist gar nicht krank. Rotkäppchen ist selbstbewusst und frech, der Wald ist voller Plastikmüll, und der Wolf ist menschenscheu.

Die Rolle des Bösewichts übernimmt Herr Wolfgang Wolf, Bürgermeister von Buchwalden an der Grimm. Er will den Wald abholzen und ein Einkaufszentrum bauen. Rotkäppchen will das natürlich verhindern, es weiß nur noch nicht, wie. Mit Illustrationen von Gemma Palacio. 64 S., geb.

, € 15,50 (Leykam). Rotkäppchen beschwert sich bei der Frau Zeichnerin. Es fühlt sich viel zu klein! Es wird größer gezeichnet, da regt sich wiederum der Wolf auf: Jetzt ist er kaum zu erkennen, behauptet er.

Delphine Bournay macht auch ihn größer, dann wird es aber für die beiden etwas eng auf einer Seite. Dann sieht man nur ein Bein des Wolfes, aber wer soll sich da noch fürchten? So geht es hin und her, bis es der Zeichnerin reicht: Sie erzählt das Märchen nur noch in Farben. Eine köstliche Version!

Die britische Bestseller-Autorin Alexandra Benedict hat einen komplexen Thriller rund um die Grimmsche Märchenwelt geschrieben. Die fiktive Autorin in „Böser, böser Wolf“ wird von einem Maskierten entführt, der sie zwingt, Märchen zu schreiben, in denen etwa Rotkäppchen und Aschenputtel sterben sollen. Detective Lyla Rondell macht sich auf die Suche nach der Geisel … Sie ahnt nicht, wie sehr sie selbst in den Fall verwickelt ist. Märchenhaft spannend!

(lin) Aus dem Englischen von Henning Ahrens. 368 S., kart. , € 17,95 (Tropen)





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