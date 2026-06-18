Rotes Kreuz Niederösterreich startet Hitze-Buddy-Initiative zum Schutz älterer und gefährdeter Personen

Das Rote Kreuz Niederösterreich hat eine neue Initiative ins Leben gerufen, bei der Mitarbeiter als Hitze-Buddys eingesetzt werden, um Senioren und vulnerable Menschen vor Hitzegefahren zu warnen und praktische Tipps zu geben. Die Maßnahmen umfassen Flyer, Aufklärung in Seniorentreffen und die Betonung dreier Grundregeln: Kopfbedeckung, ausreichend trinken und Sonne meiden. Chefarzt Berndt Schreiner betont zudem die Bedeutung gemeinschaftlicher Unterstützung, damit jeder zum Hitze-Buddy werden kann.

Das Rote Kreuz Niederösterreich hat eine neue Initiative gestartet, um ältere und gefährdete Personen vor den Gefahren der Hitze zu schützen. Hans Ebner, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich , erklärte, dass das Ziel sei, das Augenmerk besonders auf Senioren und vulnerable Menschen zu richten.

Zum ersten Mal wurden Mitarbeiter als sogenannte Hitze-Buddys eingesetzt, um diese Personengruppen zu unterstützen. Diese Idee sei sowohl bei den Patienten und Klienten als auch bei den Mitarbeitern sehr gut angekommen. Die Hitze-Buddys informieren über Hitzegefahren und geben praktische Tipps, die auch auf Flyern zusammengefasst und verteilt werden.

Zu den wichtigsten Ratschlägen gehören das Lüften der Wohnräume am Morgen, das Aufenthalt in kühlen Räumen und das Befolgen der drei Grundregeln: immer eine Kopfbedeckung in der Sonne tragen, ausreichend nicht alkoholische Flüssigkeit trinken und sich nicht in die pralle Sonne legen. Auch Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor sei essenziell.

Darüber hinaus sollte man sich um Mitmenschen kümmern, insbesondere um ältere Nachbarn, und nachfragen, ob Hilfe benötigt wird. So könne jeder zum Hitze-Buddy werden. Die Maßnahmen richten sich nicht nur an Senioren, sondern an alle Menschen, die sich im Alltag vor Hitze schützen wollen. Chefarzt Berndt Schreiner betonte die Bedeutung dieser einfachen Regeln und die gemeinschaftliche Verantwortung, besonders bei extreme Wetterbedingungen.

Die Initiative Team2024 des Roten Kreuzes stellt an verschiedenen Ausgabestellen Material bereit und organisiert Seniorentreffen, um die Botschaft zu verbreiten. Das Projekt umfasst auch den Bereich Essen auf Rädern und die Betreuung von Patienten im Rettungsdienst, um ganzheitlichen Schutz zu gewährleisten





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