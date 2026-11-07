Rotes Kreuz Niederösterreich: 1156 Einsätze der Krisenintervention

Das Rote Kreuz Niederösterreich blickt auf 25 Jahre seelische Erste Hilfe zurück. Die Zahl der Einsätze steigt kontinuierlich an, wobei die Teams jetzt psychosoziale Fachkräfte integrieren.

Das Rote Kreuz Niederösterreich hat sein Jubiläum der seelischen Erste Hilfe mit beeindruckenden Einsatzzahlen gefeiert. Seit einem Vierteljahrhundert steht das Hilfsangebot für psychologische Unterstützung in Notsituationen bereit. Im aktuellen Jahr 2025 meldeten die Kriseninterventionsteams bereits bis zum 15. Oktober insgesamt 1.156 akute Einsätze. Diese Entwicklung verdeutlicht die wachsende Bedeutung der seelischen Ersten Hilfe in der modernen Notfallversorgung.

Historische Entwicklung der Krisenintervention

Die Wurzeln dieses spezifischen Hilfsangebots reichen ins Gründungsjahr 2001 zurück. Damals waren die Teams des Roten Kreuzes Niederösterreich nur 45 Mal im Einsatz. Die Zahlen sind seither exponentiell gestiegen, was auf eine höhere Sensibilisierung und einen größeren Bedarf hindeutet. Im Jahr 2025 haben die Teams die Marke von tausend Einsätzen bereits weit überschritten. Diese positive Entwicklung zeigt, dass die seelische Unterstützung für Betroffene zu einem festen Bestandteil des Rettungswesens geworden ist.

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Aufgaben und Personalstärke der Teams

Insgesamt sind derzeit 296 geschulte Mitarbeiter im Dienst, um die Bevölkerung in Nöten zu unterstützen. Die Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes Niederösterreich sind rund um die Uhr und kostenlos verfügbar. Sie eilen zu Orten, an denen Menschen plötzlich aus ihrem gewohnten Leben gerissen werden. Ob ein plötzlicher Todesfall, ein schwerer Unfall oder eine Naturkatastrophe - die Teams sind vor Ort, um seelische Erstversorgung zu leisten. Sie hören den Betroffenen zu, geben Orientierung und helfen bei der Bewältigung der nächsten Schritte. Hannes Buxbaum, Landesdirektor des Roten Kreuzes, betont, dass die Teams gerufen werden, wenn andere Dienste schon Feierabend haben.

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Erweiterung durch psychosoziale Fachkräfte

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens kündigte das Rote Kreuz Niederösterreich eine wichtige Erweiterung des Hilfsangebots an. Ab dem Jahr 2027 sollen bei besonderem Bedarf gezielt psychosoziale Fachkräfte eingesetzt werden. Diese neue Maßnahme zielt darauf ab, Menschen in besonders schwierigen Krisensituationen noch umfassender zu unterstützen. Die Integration dieser spezialisierten Kräfte soll die Qualität der Betreuung erhöhen und auf komplexe psychologische Bedürfnisse eingehen. Diese Anpassung unterstreicht den Willen der Organisation, sich kontinuierlich an die evolving Bedürfnisse der Gesellschaft anzupassen. Die Krisenintervention bleibt somit ein dynamisches und wachsendes Feld innerhalb der humanitären Hilfe.