Rotes Kreuz Hard bezieht neuen Standort für Katastrophenhilfe

Die Katastrophenhilfsdienst-Abteilung des Roten Kreuzes in Hard ist aufgrund von Platzmangel in ein neues, größeres Gebäude in der Neulandstraße umgezogen. Die neue Infrastruktur bietet mehr Raum für Ausrüstung, Schulungen und die Einsatzbereitschaft.

Das Rote Kreuz in Hard hat seine Katastrophenhilfsdienst-Abteilung Mitte April an einen neuen, deutlich größeren Standort verlegt. Dieser Umzug ist eine direkte Reaktion auf den wachsenden Platzbedarf, der durch die zunehmende Anzahl ehrenamtlicher Helfer und die Erweiterung der benötigten Ausrüstung entstanden ist.

Die neue Infrastruktur, gelegen im ehemaligen Armellini-Areal in der Neulandstraße 14, bietet nicht nur mehr Raum, sondern auch optimierte Bedingungen für die Einsatzbereitschaft und die Durchführung von Schulungen. Die Schlüsselübergabe fand bereits am 10. April statt, gefolgt von einem reibungslosen Umzugsprozess, der nun abgeschlossen ist. Abteilungskommandant Hannes Herrmann bestätigte, dass alle Umzugskartons ausgepackt sind und das Team voller Tatendrang in den neuen Räumlichkeiten agiert.

Die Abteilung zählt rund achtzig engagierte ehrenamtliche Mitglieder, die stolz vor ihrem neuen Domizil posierten, um den erfolgreichen Umzug zu dokumentieren. Der neue Standort erstreckt sich über mehr als 1.000 Quadratmeter und wurde umfassend an die spezifischen Bedürfnisse des Katastrophenhilfsdienstes angepasst. Dies umfasst nicht nur geräumige Mannschaftsräume, die eine bessere Kommunikation und Koordination ermöglichen, sondern auch eine moderne Fahrzeughalle, die ausreichend Platz für die Einsatzfahrzeuge bietet.

Darüber hinaus stehen großzügige Lagerflächen zur Verfügung, um Material und Ausrüstung effizient und sicher zu lagern. Eine weitere wichtige Ergänzung ist die professionelle Großküche, die im Ernstfall die Verpflegung der Einsatzkräfte sicherstellen kann. Besonders hervorzuheben sind die speziell ausgestatteten Schulungsräume, die sowohl für die Aus- und Weiterbildung der aktiven Helfer als auch für die Jugendgruppe genutzt werden können. Auch Büroräumlichkeiten sind vorhanden, um die administrative Arbeit zu erleichtern und die Organisation zu optimieren.

Der Vorstand der Abteilung, bestehend aus Andreas Kirchmann, Slavi Vukovic, Julian Hermann, Thomas Hartmann, Kommandant Hannes Hermann und Stellvertreterin Petra Gebhard, ist überzeugt, dass der neue Standort einen entscheidenden Beitrag zur Leistungsfähigkeit der Abteilung leisten wird. Die Entscheidung für den Umzug wurde aufgrund der steigenden Anforderungen an den Katastrophenhilfsdienst und des damit verbundenen wachsenden Platzbedarfs getroffen. Die erweiterten Kapazitäten ermöglichen eine effizientere Lagerung von Material und Ausrüstung, optimierte Arbeitsabläufe und eine verbesserte Einsatzbereitschaft.

Kommandant Herrmann betonte, dass die Abteilung mit dem neuen Standort bestens für zukünftige Herausforderungen gerüstet ist und im Ernstfall noch schneller und koordinierter Hilfe leisten kann. Die Investition in die neue Infrastruktur ist ein klares Zeichen für das Engagement des Roten Kreuzes in Hard und seine Bereitschaft, sich kontinuierlich zu verbessern, um der Bevölkerung im Notfall bestmöglich zur Seite zu stehen.

Der Umzug stellt somit nicht nur eine räumliche Veränderung dar, sondern auch eine strategische Weichenstellung für die Zukunft des Katastrophenhilfsdienstes in der Region. Die verbesserte Ausstattung und die optimierten Abläufe werden es der Abteilung ermöglichen, ihre Aufgaben noch effektiver zu erfüllen und einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zum Wohl der Bevölkerung zu leisten. Die Investition in die Zukunft der Katastrophenhilfe ist somit eine Investition in die Sicherheit der Gemeinschaft





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rotes Kreuz Hard Katastrophenhilfe Umzug Neulandstraße Infrastruktur Einsatzbereitschaft Ehrenamtliche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ungarn gibt Veto auf: EU-Staaten geben Ukraine-Hilfspaket freiDie EU-Staaten haben das 90-Milliarden-Euro-Pakt für die Ukraine freigegeben. Das teilte die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch mit. Die Freigabe folgte auf die Reparatur der beschädigten „Druschba“-Pipeline durch die Ukraine, die Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt.

Read more »

Frauen- und Medienministerium übernehmen ZARA-FinanzierungDie SPÖ-Ministerien wollen die Finanzierung der Anti-Rassismus-Beratungsstelle für 2026 übernehmen. Die Finanzierung für die kommenden Jahre bleibt offen.

Read more »

So will die EU die Energieversorgung sichernDie EU-Kommission hat am Mittwoch Maßnahmen beraten, wie die Energieversorgung in Zeiten des Iran-Kriegs gesichert werden soll. Dazu gehöre etwa, ...

Read more »

Spannungen im Persischen Golf: Iran meldet Einnahmen aus der Straße von HormusDie Lage um die Straße von Hormus eskaliert. Der Iran gibt bekannt, erste Einnahmen aus Gebühren für die Passage zu erhalten, während die USA verstärkt Schiffe kontrollieren, die iranisches Öl transportieren sollen. Die Meerenge bleibt ein zentraler Konfliktherd, insbesondere im Kontext des Konflikts zwischen Israel, den USA und dem Iran.

Read more »

Schritte zählen kann Ihre Beziehung rettenDie Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse.

Read more »

EU-Gipfel in Nikosia: Milliarden für die Ukraine und die Frage des EU-ZusammenhaltsDer EU-Gipfel in Nikosia konzentriert sich auf die finanzielle Unterstützung der Ukraine, doch ein Europaexperte warnt vor Risiken für den Zusammenhalt der Union. Die Wahl in Ungarn und das Einstimmigkeitsprinzip spielen dabei eine zentrale Rolle.

Read more »