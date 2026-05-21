Das "Rosenegg" bietet nicht nur klassische Gerichte aus der gutbürgerlichen Küche, sondern auch Abwandlungen und Neuinterpretationen dieser. Das Lokal ist bekannt durch seine Social-Media-Beiträge und Print-Artikel. Das kennzeichnende Schmankerl des Lokals ist der Gastgarten unter einem prägnanten Kastanienbaum, wo man gediegene Sommerabende und übertriebene Mittagsgelage zelebrieren kann.

Es gibt nicht nur traditionelle Gerichte im " Rosenegg ", sondern auch Abwandlungen und Neuinterpretationen dieser. Einige Beispiele sind Schnitzel mit Käsespätzle, Burger mit panierten Knöpfle oder steirischer Backhendlsalat mit Kürbiskernöl.

Das Duo Heike und Sam, bekannt unter dem Namen "Piefke und Fatso", betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Sie sind bekannt durch ihre Social-Media-Beiträge, Print-Artikel und überall, wo sie "adulter Kokolores" gewünscht werden. Das Lokal selbst ist nicht von besonderem Interieur geprägt, eine gemütliche Stube mit Verbliebenem aus vergangenen Jahren. Das kennzeichnende Schmankerl des Lokals ist der Gastgarten unter einem prägnanten Kastanienbaum, wo man gediegene Sommerabende und übertriebene Mittagsgelage zelebrieren kann.

Die Speisen werden nach wie vor à la minute vom Chef zubereitet, auch wenn es um große Mengen geht





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Rosenegg Creative Creations Gastgarten With Chestnut Tree À La Minute Preparation Convenience Food

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