Rosenbauer präsentiert neuen Jugendfeuerwehrhelm HEROS H10 auf der INTERSCHUTZ 2026

Rosenbauer hat auf der INTERSCHUTZ 2026 in Hannover den speziell für die Deutsche Jugendfeuerwehr entwickelten Schutzhelm HEROS H10 vorgestellt. Der Helm kombiniert hohe Sicherheitsstandards mit einem eigenständigen Design und ist durch Zertifizierungen für verschiedene Sportarten auch in der Freizeit vielseitig einsetzbar.

Auf der INTERSCHUTZ 2026 in Hannover präsentierte Rosenbauer mit dem HEROS H10 für die Deutsche Jugendfeuerwehr eine neue, speziell für den Nachwuchs entwickelte Variante des bewährten Schutzhelm s.

Dieser Helm wurde in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Jugendfeuerwehr entworfen und erhielt die offizielle Zulassung. Er verbindet modernste Sicherheitstechnik mit einem eigenständigen Design und einer großen Vielseitigkeit, die über den reinen Feuerwehreinsatz hinausgeht. Ronald Reisinger, Geschäftsführer von Rosenbauer Deutschland, betonte die Bedeutung dieser Initiative für die Nachwuchsförderung: Gemeinsam mit der Deutschen Jugendfeuerwehr wolle man junge Menschen früh für den Feuerwehrdienst begeistern und ihnen eine hochwertige, vielseitige Ausstattung an die Hand geben.

Peter Staudinger, Produktmanager bei Rosenbauer, ergänzte, dass die heutige Jugend die Einsatzkräfte von morgen sei und daher von Anfang an professionelle und sichere Ausrüstung benötige. Mit diesem Helm schaffe man optimale Voraussetzungen. Der Helm besticht durch sein markant orangefarbenes Design. Die Helmschale verfügt über integrierte Ventilationsöffnungen für einen guten Tragekomfort, das offizielle Jugendfeuerwehr-Signet auf der Frontblende und einen umlaufenden weißen Streifen an der Kante.

In puncto Sicherheit erfüllt der HEROS H10 für die Deutsche Jugendfeuerwehr nicht nur alle relevanten Normen für Schutzhelme, sondern geht mit seiner Zertifizierung weit über die bisherigen Anforderungen für Jugendfeuerwehrhelme hinaus. Besonders hervorzuheben ist die zusätzliche Zulassung für den Einsatz als Fahrrad-, Kletter- und Kanusporthelm. Diese Eigenschaft macht das Modell zu einer idealen Alltags- und Freizeitausrüstung, die auch außerhalb von Übungen und Einsatzszenarien genutzt werden kann.

Für Ausbildung und Freizeit lässt sich der Helm optional mit verschiedenen Zubehörteilen erweitern, darunter ein Augenschutzvisier, eine Helmlampe, eine Positionsleuchte sowie zusätzliche silberne Helmstreifen. Wie auch die Variante für Waldbrand und technische Rettung zeichnet sich dieser Helm durch eine außerordentlich leichte Helmschale aus High Performance-Kunststoff aus. Hervorzuheben ist die lange geplante Nutzungsdauer: Der Helm muss nicht routinemäßig nach sechs Jahren ausgetauscht werden, was ihn besonders nachhaltig und wirtschaftlich macht.

Mit diesem Produkt unterstreicht Rosenbauer sein Engagement für die Jugendfeuerwehr und bietet eine Lösung, die Sicherheit, Vielseitigkeit und Langlebigkeit vereint





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