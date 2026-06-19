Die Klagenfurterin ist mit ihrer Partnerin Marion LaFrance-Berger bei der Sailing Grand Slam angetreten und hat ein großes Ziel: eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu gewinnen.

Rosa Donner greift bei Kieler Woche an, nachdem sie wegen Gelenksfraktur die Weltmeisterschaft absagen musste. Die Klagenfurterin ist mit ihrer Partnerin Marion LaFrance-Berger bei der Sailing Grand Slam angetreten und hat ein großes Ziel: eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu gewinnen.

Dafür hat man eine Fundraising-Kampagne gestartet. Die 49er-FX-Seglerin musste im Mai aufgrund der Verletzung die Weltmeisterschaft abbrechen. Nun ist sie bei der Kieler Woche im Einsatz. Die Seglerin und ihre Partnerin haben sich auf die Herausforderung vorbereitet und sind zuversichtlich, dass sie ihre Ziele erreichen können.

Die Fundraising-Kampagne soll dabei helfen, die notwendigen Mittel für die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu sammeln. Rosa Donner und ihre Partnerin haben bereits erste Erfolge erzielt und sind gut auf dem Weg, ihre Ziele zu erreichen. Die Kieler Woche ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 und die Seglerin und ihre Partnerin sind zuversichtlich, dass sie ihre Medaille gewinnen können.

Die Fundraising-Kampagne ist ein wichtiger Teil des Erfolgs und soll dabei helfen, die notwendigen Mittel für die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu sammeln. Die Seglerin und ihre Partnerin haben bereits erste Erfolge erzielt und sind gut auf dem Weg, ihre Ziele zu erreichen. Die Kieler Woche ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 und die Seglerin und ihre Partnerin sind zuversichtlich, dass sie ihre Medaille gewinnen können.

Die Fundraising-Kampagne ist ein wichtiger Teil des Erfolgs und soll dabei helfen, die notwendigen Mittel für die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu sammeln





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