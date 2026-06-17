Ronaldo wird bei WM-Debüt zum aeltestens Startelf-Spieler, bleibt aber wirkungslos

Portugals Star Cristiano Ronaldo ist mit 41 Jahren und 132 Tagen der aelteste Spieler, der je bei einer Fussball-Weltmeisterschaft in der Startelf stand. Gegen den Kongo blieb er jedoch fast unsichtbar und vergab zwei gute Chancen. Der Text analysiert seine schwache Leistung, statistics und den historischen Kontext.

Portugal s Fussball-Legende Cristiano Ronaldo hat bei der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA einen neuen Altersrekord aufgestellt, konnte aber sportlich nicht ueberzeugen. Im ersten Gruppenspiel gegen die Nationalmannschaft des Kongo s (1:1) stand der 41-jaehrige Superstar in der Startelf und wurde damit zum aeltesten Spieler, der je bei einer WM von Beginn an auflief.

Sein vorheriger Rekord stammte von einem anderen Torhueter. Doch waehrend andere Stars wie Lionel Messi (Hattrick), Kylian Mbappe und Erling Haaland (jeweils Doppelpacks) fur Furore sorgten, blieb Ronaldo auf dem Platz fast unsichtbar. In der Rolle der alleinigen Stoerungspitze hing er haeufig in der Luft, erhielt kaum zielgenaue Zuspiele und war in der ersten Halbzeit quasi nicht vorhanden. Seine auffaelligsten Szenen hatte er dann doch noch in der zweiten Halbzeit: In der 68. und 74.

Minute vergab er zwei gute Tormöglichkeiten, die den Sieg haetten bringen koennen. Das 1:1-Unentschieden war am Ende ein enttaueschendes Resultat fuer die Portugiesen. Ein Blick auf die Statistiken unterstreicht, wie wenig Einfluss Ronaldo auf das Spiel nahm. Er kam insgesamt auf nur 25 Ballkontakte.

Sogar sein eigener Torhueter, Diogo Costa, hatte mit 36 Ballkontakten oefter am Ball als sein Kapitän. Diese niedrige Zahl spiegelt sowohl das mangelnde Kombinationsspiel mit den Teamkollegen als auch die geringe Ballbesitzzeit wider, die Ronaldo im Mittelfeld hatte. Es war bereits seine sechste WM-Teilnahme. Sein Debüt feierte er 2002 in Japan und Suedkorea, als viele seiner heutigen Kollegen noch nicht einmal geboren waren.

Waehrend er also seit über zwei Jahrzehnten auf der groessten Buehne des Fussballs agiert und weiterhin Rekorde bricht, muss er auf seinen ersten grossen WM-Moment - sei es ein entscheidendes Tor oder ein Spiel, das sein Team klar dominiert - noch warten. Die Mannschaftsleistung und sein persoenlicher Beitrag blieben hinter den Erwartungen zurueck, und die Frage stellt sich, wie lange der Superstar auf dem hohen Niveau noch der entscheidende Faktor sein kann





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