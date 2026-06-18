Ronaldo-Hype kehrt nach Saalfelden zurück: Al Ahli und Al-Nassr besuchen Pinzgau

Nach dem großen Hype um Cristiano Ronaldo im vergangenen Jahr kommt erneut ein saudischer Fußballklub nach Saalfelden. Al Ahli trainiert im Juli, Al-Nassr war bereits da. Bekannte Namen aus Red Bull Salzburg sind mit dabei, und auch RB Leipzig wird erwartet.

Im vergangenen Jahr sorgte das Trainingslager von Superstar Cristiano Ronaldo mit seinem Klub Al-Nassr für einen riesigen Hype in Saalfelden . Menschenmassen begleiteten den Portugiesen fast auf Schritt und Tritt, sei es am Flughafen, beim Testspiel in Grödig oder rund um das Hotel Brandlhof.

Sogar Kinder belagerten sein Zimmer, sodass Ronaldo kurz davor stand, die Polizei zu rufen. Auch in diesem Sommer kehrt ein finanzstarker saudischer Klub in den Pinzgau zurück. Wie die Krone berichtet, wird Al Ahli, zweifacher Gewinner der asiatischen Champions League, vom 3. bis 16. Juli in der Region um das Steinerne Meer trainieren.

Aufgrund der Weltmeisterschaft ist zwar kein Megastar wie der Algerier Riyad Mahrez mit an Bord, dafür kommen aber drei bekannte Gesichter aus Red Bull Salzburg: Chefcoach Matthias Jaissle sowie seine Co-Trainer Florens Koch und Alex Hauser. Alle drei haben bei Salzburg erfolgreiche Spuren hinterlassen. Während des Trainingslagers ist ein Testspiel gegen den Drittligisten FC Pinzgau am 11. Juli vorgesehen, und am 15.

Juli steht ein Probegalopp gegen Holstein Kiel auf dem Programm, bevor es weiter nach Portugal geht. Doch damit nicht genug: Vom 1. bis 5. August wird mit RB Leipzig, dem Dritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison, ein weiterer hochkarätiger Gast in Saalfelden erwartet. Weitere Besuche in den kommenden Wochen sind nicht ausgeschlossen.

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