Brasiliens Stürmer-Ikone Ronaldo hat Lionel Messi nach dessen Hattrick gegen Algerien bei der WM zum größten Spieler der Geschichte gekürt. Messi zog mit seinen Toren mit Miroslav Klose gleich und übertraf Ronaldos WM-Rekord.

Nach Lionel Messi s Hattrick beim 3:0 gegen Algerien hat Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo den Argentinier als den größten Fußballer der Geschichte bezeichnet. Ronaldo , selbst Weltmeister von 2002, erklärte: Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert.

Jedes Mal, wenn Messi den Platz betritt, wird es historisch und elegant. Messis starker WM-Start, bei dem er drei Tore erzielte, unterstreicht seine außergewöhnliche Klasse. Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog der Argentinier mit dem Deutschen Miroslav Klose in der ewigen WM-Torschützenliste gleich und hat Ronaldos eigene Rekordmarke von 15 Treffern inzwischen übertroffen. Im ewigen GOAT-Streit zwischen Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé und Diego Maradona hat der Brasilianer damit klar Partei für Messi ergriffen.

Ronaldo bezeichnete die Nacht als unvergesslich und historisch, die für immer in den Geschichtsbüchern stehen werde. Messi hat mit diesem Spiel ein weiteres Kapitel seiner einzigartigen Karriere geschrieben





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