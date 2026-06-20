Der frühere Weltfußballer Ronaldinho könnte überraschend auf die Fußballbühne zurückkehren. Der Brasilianer soll laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport künftig beim italienischen Drittligisten Ravenna tätig werden.

Der frühere Welt fußball er Ronaldinho könnte überraschend auf die Fußball bühne zurückkehren. Der Brasilianer soll laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport künftig beim italienischen Drittligisten Ravenna tätig werden.

Ronaldinho, der in Europa für Paris Saint-Germain, den FC Barcelona und die AC Milan spielte und 2002 mit Brasilien Weltmeister wurde, hatte seine aktive Karriere bereits vor Jahren beendet. Zuletzt war er 2016 und 2017 im Futsal aktiv. Nun soll der 46-Jährige den ambitionierten Klub aus der Emilia-Romagna unterstützen. Ravenna verpasste in der vergangenen Saison den Aufstieg nur knapp und will den nächsten Anlauf nehmen.

Laut Gazzetta dello Sport wird Ronaldinho an der Saisonvorbereitung teilnehmen und im weiteren Verlauf auch Aufgaben im Trainerstab übernehmen. Eine Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten war bereits im Dezember angedeutet worden. Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Eine Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten war bereits im Dezember angedeutet worden. Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Die offizielle Präsentation des Brasilianers soll am Dienstag stattfinden.

Die Veranstaltung soll zudem einem karitativen Zweck dienen. Abseits des Spielfelds ist Ronaldinho bereits seit Oktober 2024 im Fußballgeschäft aktiv. Damals wurde er Mitbesitzer des US-Klubs Greenville Triumph





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