Die Österreichischen Film- und Fernsehpreise wurden in Kitzbühel verliehen. Heinz Marecek und Elke Winkens sowie Elias M'Barek gehören zu den größten Gewinnern der Gala.

Die diesjährigen Österreichischen Film- und Fernsehpreise wurden am Freitagabend auf Schloss Kaps in Kitzbühel zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit dem Filmfestival Kitzbühel überreicht. Die Gala ging insgesamt zum 36. Mal über die Bühne und wurde vom "Kurier" in Kooperation mit dem ORF organisiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Publikumspräsentation der Gewinner und die Ehrung herausragender Leistungen in verschiedenen Sparten des audiovisuellen Mediums.

Heinz Marecek ehrt mit Platin-Romy und Appell an die Kultur

Der Schauspieler Heinz Marecek erhielt die prestigeträchtige Romy in Platin für sein herausragendes Lebenswerk. Die Laudatio hielt der "Bergdoktor"-Star Hans Sigl, der Mareceks Bonmot, Film sei "eine Seilbahn der Zärtlichkeit", als roten Faden für seine Rede nutzte. Sigl unterstrich im Publikum sitzend die besondere Fähigkeit von Marecek, die Menschen mit seinem Lachen zusammenzubringen. Der Preis gebühre dem Schauspieler für seine Lebensfreude, seinen Witz, seine Haltung und seine Pointen, die so gut gewesen seien, dass man erst 30 Sekunden später merkte, wie tiefsinnig sie waren.

Also read Joshua Kimmich greift Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an

In seiner Dankesrede verband Heinz Marecek einen dringenden Appell an die Politik und die Kulturverantwortlichen. Er forderte, trotz verständlicher Sparzwänge die Kultur nicht kaputtzusparen, da Kunst ein Herzstück der Demokratie sei. Marecek betonte, dass Kunst nicht nur für Leute sei, die nichts anderes zu tun hätten. Wo in Kunst investiert worden sei, entstanden überall wunderbare Oasen, die die Verantwortlichen nicht verdorren lassen dürften, wofür er großen Applaus erntete.

Elke Winkens und Elias M'Barek als beste Filmschauspieler

Als beliebteste Schauspielerin im Film wurde Elke Winkens vom Publikum gekürt. Für ihre Rolle im Film "How to Be Normal and the Oddness of the Other World" hatte sie bereits den Österreichischen Filmpreis gewonnen. Winkens zeigte sich von der Wahl überwältigt, aber auch von den ausschließlich positiven Reaktionen darauf, dass sie zuletzt erstmals über ihre Erfahrungen sexueller Gewalt als Kind erzählte. Sie appellierte, auch allen anderen Frauen, die ihre Erfahrungen sexueller Gewalt teilen, zuzuhören und sie nicht zu beschimpfen.

Advertisement

Als beliebtester Schauspieler im Film setzte sich Elias M'Barek gegen die Mitnominierten Christoph Maria Herbst, Robert Stadlober und August Zirner durch. M'Barek betonte, auf der jüngsten Werbetour für die Komödie "Der perfekte Urlaub" habe er wieder Kontakt zum Publikum gehabt, was ihm große Freude bereitet habe, gerade auch in Österreich. Die Auszeichnung erhielt er für seinen Auftritt in "Virginia Woolf's Night & Day". Er dankte dem Publikum für die Unterstützung und die Wertschätzung seiner künstlerischen Arbeit.

ORF-Stars dominieren TV- und Streaming Kategorien

Mehrere Romy-Preise gingen an Stars des ORF. In der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming" gewann das Trio aus den Stinatz-Krimi-Verfilmungen: Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl, konkret für den Film "Eierkratz-Komplott". Die Romy für "Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming" holte Maximilian Brückner für "Kommissar Rex". Zu den unterlegenen Konkurrenten meinte Brückner humorvoll, sie seien großartig, aber sie hätten halt "keinen Hund dabei".

Die Diamant-Romy wurde erst zum zweiten Mal insgesamt vergeben und ging an die preisgekrönte Serie "Babylon Berlin". Die Serie thematisiert das Leben in den 1920er Jahren in Berlin, der prägenden Zeit hin zum Aufstieg des Nationalsozialismus. Zudem erhielten ORF-Produktionen weitere Auszeichnungen, darunter für die Serie "Herrschaftszeiten" und die Interviewsendung "Hinter den Schlagzeilen". Der TV-Moment des Jahres ging an die Song-Contest-Übertragung aus der Wiener Stadthalle durch den ORF sowie das Moderatorenduo Victoria Swarovski und Michael Ostrovski.

Sportmoment und Journalismus im Fokus der Preisverleihung

Die Romy für den Sportmoment des Jahres bekam Marko Arnautovic für seine Forderung an den Bundespräsidenten, den 18. November, an dem die WM-Quali geschafft wurde, zum Nationalfeiertag zu machen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte ihm in einer vorbereiteten Einspielung, verweigerte den Feiertag jedoch erneut. In der Kategorie "Information/Journalismus" gewann Stefan Lenglinger für seine Berichterstattung in "ZIB", "ZIB Talk" und "ZIB erklärt". Gemeinsam hielten alle vier Nominierten ein Plädoyer für die Bedeutung kritischer journalistischer Arbeit.

Advertisement

Als erfolgreichste Filmreihe wurden die Eberhofer-Krimis ausgezeichnet. Hauptdarsteller Sebastian Bezzel outete sich als Österreich-Fan, da er aufgrund der Grenznähe "mit dem ORF aufgewachsen" sei. Die Erfolgs-Romy für den österreichischen Film erhielt Gery Seidl für die Weihnachtskomödie "Aufputzt ist". Auch das Drehbuchtrio Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian bedankte sich für die Nominierung für "Manitu" mit einer ironischen, gereimten Hymne auf die Romy.