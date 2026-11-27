Silvia Schneider, Victoria Swarovski und Mirjam Weichselbraun brillieren bei den KURIER ROMY Awards in Kitzbühel. Ein Blick auf die fashionistischen Highlights, die Dresscodes und die aktuellen Trends der Gala.

Die KURIER ROMY Awards verwandelten den Freitagabend in Kitzbühel in einen Ort grenzenloser Eleganz, wo die opulente Welt der Prominenz auf die majestätische Kulisse der alpinen Berge traf. Zahlreiche Film- und Fernsehstars nutzten diese Gelegenheit, um ihren großen Auftritt zu feiern und zu zeigen, wer die Rolle des dominanten Glamours auf dem roten Teppich beansprucht. Während die bergige Szenerie einen unverwechselbaren Hintergrund bildete, dominierten modische Statements und elegante Auftritte die Aufmerksamkeit der Medien und Zuschauer gleichermaßen.

Glamour-Stars im alpinen Panorama

Bekannte Gesichter wie Silvia Schneider, Victoria Swarovski und Mirjam Weichselbraun sorgten für eine massive Anwesenheit von Prominenz in der Gamsstadt und brachten geballten Glamour in die Region. Der modische Fokus lag eindeutig auf der elegantesten Darstellung, da für das Event der strenge Dresscode "Black Tie" galt. Dies verpflichtete die Damen zur Präsentation langer Abendkleider und die Herren zur Erscheinung im Smoking, was die gesamte Atmosphäre der Gala in ein Licht gehobener Luxus und formeller Eleganz tauchte.

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Victoria Swarovski zeigte sich in ihrer typischen Perfektion als Moderatorin der Sendung "Let's Dance" und ließ sich vom Anlass nicht den Stil verderben. Für die ROMY entschied sich die Künstlerin gezielt für ein silbernes Kleid des Designers Alex Perry, das mit einer beeindruckenden Schleppe ausgestattet war und ihren Auftritt unterstrich. Dieses Detail sorgte dafür, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf dem roten Teppich sofort erkennbar war.

Silvia Schneider bewies einmal mehr ihre Zuverlässigkeit als feste Größe bei opulenten Auftritten im Fernsehen. Der TV-Star präsentierte sich in einer hautengen, futuristischen Eigenkreation, die durch einen markanten Stehkragen charakterisiert war. Diese Wahl demonstrierte nicht nur ihren persönlichen Stil, sondern festigte auch ihren Ruf als eine der modisch inspiriertsten Persönlichkeiten im deutschen Medienwesen.

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Voting und feminine Mode-Statements

Mirjam Weichselbraun ging einen interaktiven Weg in ihrer Modewahl, indem sie vor dem Event auf Instagram ihre Follower um Hilfe bat. Die Moderatorin ließ über drei verschiedene Kleider abstimmen, die für die Gala zur Auswahl standen. Das Ergebnis fiel zugunsten eines figurbetonten Entwurfs aus London aus, der mit silbernen Pailletten versehen war und sie zu einem strahlenden Highlight auf dem Roten Teppich machte.

Palina Rojinski setzte ebenfalls auf klare, feminine Ästhetik und setzte gezielt auf feminine Looks mit raffinierten Details, um ihre Präsenz zu betonen. Sie trug ein violettes Luxusdress der Marke Alaïa, das mit glänzenden Applikationen verziert war. Diese Kombination aus Farbe und Material sorgte für eine harmonische, aber aufsehenerregende Erscheinung, die den weiblichen Charme der Gala perfekt widerspiegelte.

Frauensolidarität wurde bei dieser Gala zu einem konkreten Fashionstatement, das über reine Kleidung hinausging. Die Schauspielerin Elke Winkens präsentierte eine Robe des Designers JC Hoerl, die mit den Namen von 25 Kolleginnen bestickt war. Dies war eine klare Absichtserklärung, um diejenigen Kolleginnen zu schätzen und aktiv zu unterstützen, die sie in ihrer Karriere besonders wertvoll findet.

Trends und Lockerheit bei der Gala

Ein weiterer Blickfang auf dem Roten Teppich war die Lederhosenrockerin Melissa Naschenweng, die auch in diesem gehobenen Umfeld ihre lockere Art beibehielt. Im metallisch glänzenden Kleid mit einem auffälligen Beinschlitz präsentierte sie sich als schillernder Hingucker, der die traditionelle Vorstellung von Gala-Eleganz mit moderner, lässiger Ausstrahlung vermischte.

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Obwohl der Dresscode streng war, wurde die Kleidervorgabe nur vereinzelt ignoriert, was jedoch als wenig problematisch betrachtet wurde. Schon Stars wie Julia Roberts haben gezeigt, dass ein eleganter Hosenanzug oder das kleine Schwarze auf Gala-Abenden同样 eine hohe Eleganz ausstrahlen können. Die Toleranz für diese Varianten trug dazu bei, dass verschiedene Stile nebeneinander existieren konnten.

In diesem Jahr waren körpernahe Schnitte, zeitlose Klassiker in edel schimmernden Materialien, viel Samt und Glitzer-Roben sowie Pailletten häufig auf dem Roten Teppich zu sehen. Diese Elemente verwandelten das Event in eine funkelnde Nacht, die die Zuschauer begeisterte. Die Kombination aus traditionellen Gala-Elementen und modernen Interpretationen sorgte für eine visuelle Vielfalt, die im Gedächtnis blieb.

Der Journalismus hinter dieser Abdeckung wird von Experten vorangetrieben, die tief in der Kultur- und Medienszene verwurzelt sind. Ein Studierter der Theater-, Film- und Medienwissenschaften hat früh die Liebe zum Journalismus entdeckt und war unter anderem bei profil, IQ Style und dem BKF tätig. Seit 2010 berichtet er für KURIER über Mode, Design, Beauty und Lifestyle und fängt damit die Trends, Themen und Menschen ein, die den Zeitgeist prägen.