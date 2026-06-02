Romantische Serien: Das Männerbild verändert sich

Die typischen Alphamännchen sind nicht mehr die Hauptdarsteller in romantischen Serien. Stattdessen sind es Männer, vor denen Frauen keinen Schutz brauchen, die nun die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Geschichte der Serie "" dreht sich um die Einser-Studentin Hannah und den Hockey-Kapitän Garrett, die sich ineinander verlieben. Doch die Serie bietet mehr als nur eine typische Romanze. Garrett fürchtet, wie sein gewalttätiger Vater zu werden, während Hannah mit dem Trauma einer Vergewaltigung kämpft. Das Männerbild in Serien und romantischen Büchern verändert sich, sagt Fee Louise Schwarz, Theaterwissenschaftlerin und angehende Psychotherapeutin.

In der Welt der romantischen Serien tut sich etwas. Die typischen Alphamännchen, die früher Millionen Frauenherzen höherschlagen ließen, sind nicht mehr die Hauptdarsteller. Stattdessen sind es Männer, vor denen Frauen keinen Schutz brauchen, die nun die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die Romantik-Drama-Serie "" auf Amazon Prime hat in den ersten zwölf Tagen bereits 36 Millionen Zuschauer begeistert und ist bei Frauen zwischen 18 und 24 die beliebteste Serie des Streamingdienstes. Die Geschichte dreht sich um die Einser-Studentin Hannah und den Hockey-Kapitän Garrett. Hannah ist zu schüchtern, um ihre Mitstudenten anzusprechen, während Garrett wegen seiner schlechten Noten Gefahr läuft, sein Stipendium zu verlieren.

Garrett bittet Hannah um Nachhilfe und im Gegenzug macht er sie am Campus zur Berühmtheit, damit sie ihren Schwarm für sich gewinnen kann. Wenig überraschend funkt es zwischen den beiden und sie verbringen viel Zeit miteinander, wobei auch viel geknutscht und miteinander geschlafen wird. Doch die Serie bietet mehr als nur eine typische Romanze. Garrett fürchtet, wie sein gewalttätiger Vater zu werden, während Hannah mit dem Trauma einer Vergewaltigung kämpft.

Das Männerbild in Serien und romantischen Büchern verändert sich, sagt Fee Louise Schwarz, Theaterwissenschaftlerin und angehende Psychotherapeutin. Früher waren dunkle Protagonisten wie Heathcliff in 'Wuthering Heights' in ihrer Anziehungskraft auch gefährlich für die Heldin, doch neue Helden wie Garrett oder der Duke of Hastings aus 'Bridgerton' wählen aktiv, das Gegenteil zu tun. Sie haben selbst Gewalt erlebt und wählen einen anderen Umgang mit toxischer Männlichkeit. Das wirkt sich auch auf die Darstellung von Erotik aus.

Garrett fragt den größten Casanova der Serie, wie man Frauen am besten zum Orgasmus bringt, und bekommt die Antwort, dass man ihnen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln muss. Schwarz sieht darin das Erfolgsgeheimnis solcher Serien. Die Rolle des neuen, verletzlichen Helden, der selbst durch Männer traumatisiert wurde, ist wichtig, da erst, wenn der Protagonist selbst damit umzugehen lernt, er zum sicheren Partner wird.

Für Zuschauerinnen wird es möglich, darüber zu sprechen, was auch in Social-Media-Videos zu sehen ist, in denen Frauen ihre Partner bitten, ihre Lieblingsromanzen zu lesen oder zu schauen. Weibliche Lust wird so in einem sicheren Rahmen popkulturell verarbeitet, was für Frauen unglaublich wichtig ist





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