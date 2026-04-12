Rolling Stones unter Pseudonym The Cockroaches: Neue Musik und Album-Ankündigung

Die Rolling Stones überraschen mit neuer Musik unter dem Namen The Cockroaches. Eine Vinyl-Single mit dem Song Rough And Twisted ist erschienen. Ein neues Album wird für Juli erwartet. Spekulationen über eine mögliche Rückkehr auf die Bühne werden durch mysteriöse Aktionen angeheizt.

Eine kraftvolle Blues- Rock -Nummer mit Slide-Gitarre und Mundharmonika: So klingt die neue Musik der Rolling Stones . Hinter dem Pseudonym The Cockroaches verbirgt sich allem Anschein nach der erste Song eines kommenden Album s. In ausgewählten Schallplattengeschäften rund um den Globus, auch in Wien, wurde am Samstag dasselbe Phänomen beobachtet.

Eine 12-Zoll-Vinyl-Single in einer schlichten weißen Hülle mit einem weißen Label, auf dem lediglich der Schriftzug The Cockroaches prangt, ging um 10 Uhr in den Verkauf und war rasch ausverkauft. Kein Wunder, denn die Musiker hinter dem Pseudonym sind eine der legendärsten Bands der Musikgeschichte – die Rolling Stones. Nach über sechs Jahrzehnten im Musikgeschäft und zweieinhalb Jahren nach ihrem gefeierten Album Hackney Diamonds veröffentlichen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood wieder neue Musik. Der Song, der Insidern zufolge Rough And Twisted heißt, ist ein Vorgeschmack auf das 25. Studioalbum der Rockikonen. Die Veröffentlichung ist für den 10. Juli geplant.\Die Single wurde zunächst nicht – wie heutzutage üblich – bei Streamingdiensten veröffentlicht, sondern ausschließlich auf Vinyl. Einige Nutzer posteten Videos vom Abspielen der Schallplatte. Für alle, die noch Zweifel hegen sollten: Die kernige Blues-Rock-Nummer mit Slide-Gitarre und Mundharmonika klingt zu 100 Prozent nach den Stones, nicht zuletzt dank Jaggers unverkennbarer Stimme. Tatsächlich existiert bereits eine Rockband namens The Cockroaches. Der Sänger dieser Gruppe aus Sydney, Paul Field, teilte auf Instagram einen Screenshot eines Artikels über die Rolling Stones und kommentierte dies mit einem Zwinker-Smiley: Es ist in Ordnung. Sie dürfen unseren Namen nutzen. Die Songs auf dem kommenden Album könnten auch Aufnahmen des 2021 verstorbenen Stones-Schlagzeugers Charlie Watts enthalten. Die Tracks sollen bereits im Rahmen der Aufnahmen für Hackney Diamonds entstanden sein. In Zusammenarbeit mit Produzent, Songwriter und Musiker Andrew Watt lieferten die Stones ihr bestes Album seit Jahren. Damals hieß es, man habe mehr als 20 Titel aufgenommen. Hackney Diamonds enthielt zwölf. Der US-Amerikaner Watt gilt als einer der gefragtesten Produzenten der Stunde. Besonders bei älteren Rockveteranen sind die Dienste des 35-Jährigen gefragt. Nach Projekten mit Ozzy Osbourne, Elton John und Pink-Floyd-Ikone David Gilmour hat er zuletzt das neue Album von Ex-Beatle Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, produziert, das im Mai erscheinen soll.\In der vergangenen Woche waren in London mysteriöse Plakate mit der Aufschrift The Cockroaches aufgetaucht. Ein QR-Code führte auf eine geheimnisvolle Website. Im Impressum: Universal Music, die Plattenfirma der Rolling Stones. Dort konnte man ein T-Shirt mit der Aufschrift Who the fuck are The Cockroaches (Wer zum Teufel sind The Cockroaches?) bestellen. Das Design erinnerte viele Fans an ein Shirt, das einst Keith Richards trug. Darauf stand: Who the fuck is Mick Jagger? Zudem konnte man sich für einen Newsletter und eine WhatsApp-Gruppe anmelden. Nach 49 Jahren kehren sie zurück ..., hieß es bei WhatsApp. Dazu passt, dass Jagger und Co. 1977 unter dem Namen The Cockroaches zwei Konzerte im kanadischen Toronto spielten. Später erhielten Nutzer einen 30-sekündigen Clip des Songs. Auf der Website wurden GPS-Koordinaten von Plattengeschäften veröffentlicht. Nähere Informationen zu den Musikern erhielten auch die Verkäufer nicht - allerdings den Hinweis, dass von den Künstlern hinter dem Pseudonym am 10. Juli ein Album kommt. Der Verkaufspreis der Single – 10,07 Euro – ist eine Anspielung darauf. Die The Cockroaches-Website zeigte am Samstag ein gemaltes Zimmer mit einigen Gegenständen. Ein T-Shirt und eine Schallplatte ließen sich anklicken. Auffällig war außerdem eine Pinnwand mit Eintrittskarten. Das befeuert Spekulationen, die Rolling Stones könnten auf die Konzertbühne zurückkehren. Von intimen Clubshows bis zur Royal Albert Hall – zuletzt gab es viele Gerüchte. Ihre bisher letzte Tournee führte das Trio 2024 durch Nordamerika. Berichten zufolge wurde eine schon geplante, aber nie bestätigte, mehrmonatige Europa-Tournee im vergangenen Jahr abgesagt, weil Gitarrist Richards angeblich nicht so lange unterwegs sein wollte. Vor diesem Hintergrund ist es zumindest fraglich, ob die Rock-Uropas noch einmal auf Welttournee gehen. Als wahrscheinlicher gelten sogenannte Residenzen, also längere Konzertreihen in einigen wenigen Städten. Dass die Rolling Stones sich so heimlich von der großen Bühne verabschieden, wie sie ihre neue Single veröffentlicht haben, ist jedenfalls nicht zu erwarten





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