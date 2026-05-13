Rolle des Äußeren vor Gericht und der Halo-Effekt

Experten diskutieren, wie das äußere Erscheinungsbild von Angeklagten und Richter:innen in Gerichtsverhandlungen beeinflussen kann und wie der Halo-Effekt auf die Wahrnehmung und Bewertung von Personen wirkt.

Eine Staatsanwältin, eine Psychologin und ein Anwalt erklären, welche Rolle das äußere Erscheinungsbild von Angeklagten vor Gericht spielen kann, wie uns der Halo-Effekt beeinflusst und warum auch Richter:innen nicht davor gefeit sind.

Andreas Mauhart betont, dass das äußere Erscheinungsbild Angeklagter Urteile beeinflussen kann, insbesondere durch den Halo-Effekt. Ulrike Breiteneder widerspricht und verweist auf die Objektivität und professionelle Distanz der Justiz, besonders bei Berufsrichter:innen. Andreas Mauhart betont, dass das äußere Erscheinungsbild Angeklagter Urteile beeinflussen kann, insbesondere durch den Halo-Effekt. Ulrike Breiteneder widerspricht und verweist auf die Objektivität und professionelle Distanz der Justiz, besonders bei Berufsrichter:innen





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Äußere Erscheinungsform Halo-Effekt Rechtspsychologie Rechtsverteidigung Justiz

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