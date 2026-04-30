Rohrbruch am Juridicum und Debatte um Vortragsabsage von Georg Taschner

Ein Rohrbruch führte zur Evakuierung des Juridicum der Universität Wien. Gleichzeitig steht die Absage eines Vortrags von ÖVP-Nationalratsabgeordneten Georg Taschner aufgrund kontroverser Äußerungen in der Kritik.

Ein erheblicher Rohrbruch vor dem Juridicum , dem Hauptgebäude der juristischen Fakultät der Universität Wien , führte am heutigen Tag zu einer vollständigen Evakuierung des gesamten Gebäudes.

Die Evakuierung erfolgte als Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit aller Studierenden, Mitarbeiter und Besucher zu gewährleisten, während die notwendigen Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Die genaue Ursache des Rohrbruchs ist noch unklar, die Feuerwehr und Techniker sind vor Ort, um die Situation zu beurteilen und die Schäden zu begrenzen. Es wird erwartet, dass die Reparaturarbeiten mehrere Tage in Anspruch nehmen werden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen des Lehrbetriebs führen wird.

Die Universität Wien hat bereits angekündigt, alternative Räumlichkeiten für Vorlesungen und Seminare bereitzustellen, um den Studierenden den Unterrichtsbetrieb so weit wie möglich zu ermöglichen. Die Evakuierung des Juridicum stellt eine logistische Herausforderung dar, da das Gebäude eine zentrale Rolle im Studienalltag vieler Studierender spielt. Die Universität arbeitet mit Hochdruck daran, die Auswirkungen der Evakuierung zu minimieren und den normalen Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Parallel zu diesem Vorfall steht die Universität Wien im Zentrum einer öffentlichen Debatte aufgrund der kurzfristigen Absage eines Vortrags des ÖVP-Nationalratsabgeordneten und Wissenschaftssprechers der ÖVP, Georg Taschner. Die Entscheidung, Taschner nicht mehr als Redner zuzulassen, wurde vom Vorsitzenden des Uni-Senats, Stefan Krammer, begründet. Krammer verwies auf Taschners wiederholte kontroverse Äußerungen zu Themen wie Evidenz, Autonomie und Freiheit der Wissenschaft, insbesondere im Kontext seiner öffentlichen Stellungnahmen zu wissenschaftlichen Fragestellungen.

Krammer betonte, dass Taschners wissenschaftliche Leistungen unbestritten seien, jedoch seine Äußerungen wiederholt zu Konflikten geführt hätten und die Reputation der Universität beeinträchtigen könnten. Die Tageszeitung 'Die Presse' hatte zuvor über diese Entscheidung berichtet und damit eine breite öffentliche Diskussion ausgelöst. Taschner ist bekannt für seine provokanten Thesen und seine kritische Haltung gegenüber bestimmten wissenschaftlichen Strömungen. In der Vergangenheit sorgte er bereits mehrfach für Aufsehen mit Aussagen, die als wissenschaftlich fragwürdig oder politisch motiviert kritisiert wurden.

So bezeichnete Taschner im Jahr 2018 den Klimawandel als ein 'Scheinproblem' im Vergleich zur Überbevölkerung in Afrika, eine Aussage, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf breite Ablehnung stieß. Bereits 2015 sprach er von einem 'risikolosen, aber außerordentlich profitablen Geschäft' im Zusammenhang mit dem Klimawandel, was ihm den Vorwurf der Verharmlosung einer globalen Bedrohung einbrachte. Auch seine Äußerungen zu anderen Themen sorgten für Kontroversen.

Im Jahr 2012 veröffentlichte er eine 'pädagogisch unkorrekte Notiz', in der er die Watsche als eine Form von Gewitter mit 'kurzem, reinigendem Schmerz' beschrieb und diese der seelischen Gewalt gegenüberstellte, eine Aussage, die als Verharmlosung von Gewalt kritisiert wurde. Im vergangenen Jahr erregte er im Parlament Aufsehen, als er ein Forschungsprojekt im Bereich Kunst, Gender Studies und Dekolonisation als 'verbranntes Geld' bezeichnete, was als Angriff auf die akademische Freiheit und die Bedeutung interdisziplinärer Forschung interpretiert wurde.

Taschner, der mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet wurde und bereits als 'Wissenschafter des Jahres' geehrt wurde, betreibt zudem den math.space im Wiener Museumsquartier. Die Absage des Vortrags hat eine heftige Reaktion der ÖVP ausgelöst. Der ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti verurteilte die Entscheidung scharf und bezeichnete sie als 'im Wissenschaftsbetrieb untragbare ideologische Zensur'. Er forderte die Universität Wien auf, 'ideologische Scheuklappen' abzulegen und die freie Meinungsäußerung zu gewährleisten.

Marchetti betonte, dass die Wissenschaft objektiv bleiben müsse und nicht zum Werkzeug ideologischer Agenden werden dürfe. Die Debatte um die Absage des Vortrags wirft grundlegende Fragen nach der Rolle der Wissenschaft, der akademischen Freiheit und den Grenzen der Meinungsäußerung auf





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