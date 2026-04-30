Roger Sweet, Schöpfer von He-Man, ist im Alter von 91 Jahren verstorben

Der US-amerikanische Spielzeugdesigner Roger Sweet, der die Actionfigur He-Man schuf, ist tot. Er arbeitete jahrzehntelang bei Mattel und prägte mit Masters of the Universe eine ganze Generation.

Roger Sweet , der legendäre US-amerikanische Spielzeugdesign er, der in den 1980er-Jahren die ikonische Actionfigur He-Man schuf, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Marlene Sweet bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass ihr an Demenz erkrankter Mann am Dienstag friedlich von uns gegangen ist.

Sweet arbeitete fast zwei Jahrzehnte lang in der Designabteilung des Spielzeugherstellers Mattel und prägte mit seinen Kreationen eine ganze Generation von Kindern. In den 1970er-Jahren, als die Konkurrenz mit den Star-Wars-Actionfiguren enorme Erfolge feierte, suchte Sweet nach einer eigenen erfolgreichen Figur. Gemeinsam mit dem Designer Mark Taylor entwickelte er die Figurenserie Masters of the Universe, deren Hauptfigur der blonde Muskelprotz He-Man wurde.

Die Spielzeugfiguren, die 1982 auf den Markt kamen, waren ein riesiger Erfolg und führten zu einer ganzen Medienwelt um die Figur, darunter Cartoon-Serien, Videospiele und Filme. He-Man wurde zu einem der bekanntesten Actionhelden der 1980er-Jahre und prägte die Popkultur nachhaltig. Auch heute bleibt die Figur He-Man relevant. Der neue Spielfilm Masters Of The Universe, der Anfang Juni in die Kinos kommen soll, bringt den muskulösen Superhelden wieder auf die große Leinwand.

In dem Film übernimmt der britische Schauspieler Nicholas Galitzine die Rolle des Prinzen Adam, der durch ein Zauberschwert zu He-Man wird und zum mächtigsten Mann des Universums aufsteigt. Mit seinem Tod verliert die Spielzeug- und Popkulturindustrie einen ihrer prägendsten Gestalter, dessen kreatives Erbe noch lange weiterleben wird





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