Roger Benoit erinnert sich: Eine besondere Wette mit Michael Schumacher

Der Schweizer Journalist Roger Benoit, langjähriger Formel-1-Reporter, teilt eine amüsante Anekdote über seine Wette mit Michael Schumacher, bei der es um Gewichtsabnahme ging. Zudem blickt er auf die wechselhafte, aber letztlich versöhnte Beziehung zur Formel-1-Ikone zurück.

Michael Schumacher wird seit seinem schweren Ski-Unfall von seinen Fans schmerzlich vermisst. Nun erzählte Reporter-Legende Roger Benoit eine besondere Anekdote über die Formel-1-Ikone. Der Schweizer Journalist berichtete jahrzehntelang über die Königsklasse des Motorsport s und kannte Schumacher gut.

Besonders in Erinnerung blieb ihm eine kuriose Wette mit dem siebenfachen Weltmeister. Einmal hat er zu mir gesagt, ich sei zu dick, erzählte Benoit gegenüber Sport1. Der Reporter konterte schlagfertig: Warte bis zum nächsten Rennen in drei Wochen, dann wiege ich nur noch 80 Kilo. Benoit hielt sein Versprechen.

Beim nächsten Grand Prix zeigte die offizielle Ferrari-Waage sogar 79,8 Kilogramm an. Schumacher nahm es mit Humor und versprach ihm als Belohnung irgendwo auf der Welt ein Abendessen und ein Bier. Eingelöst wurde die Wette allerdings nie. Leider schuldet er mir das bis heute, aber solche Späße hat er gemocht, sagte Benoit.

Das Verhältnis der beiden war nicht immer einfach. Benoit galt als einer der größten Kritiker Schumachers und prägte einst den wenig schmeichelhaften Spitznamen Schummel-Schumi. Während Schumachers Zeit bei Mercedes herrschte zwischen den beiden vorübergehend Funkstille. Bei einem Grand Prix in Japan kam es schließlich zur Versöhnung.

Schumacher sei auf ihn zugekommen, habe ihm aufs Knie geklopft und gesagt: Lass uns noch einmal von vorn anfangen. Vergessen wir das alles. Für Benoit blieb dieser Moment unvergessen





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