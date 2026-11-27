Max Welter von Naked Lunch zeigt mit dem neuen Album 'Das wird nix mehr' seine politische Seite. Elf Lieder in Kärntner Mundart kritisch kommentieren soziale Umbrüche und den Verlust der Gesprächskultur.

Max Welter, der Frontmann der österreichischen Rockband Naked Lunch, hat mit dem neuen Album "Das wird nix mehr" ein musikalisches Statement geliefert, das weit über den Rahmen seiner bisherigen Karriere hinausgeht. Das Werk präsentiert den Songwriter als kritischen Beobachter seiner Heimat, der elf Lieder in Kärntner Dialekt verfasst hat. Diese Songs dienen als Spiegel für gesellschaftliche Veränderungen und persönliche Reflexionen, begleitet ausschließlich von seiner Steelstring-Gitarre.

Entstehungsgeschichte des Dialekt-Albums

Die Ursprünge dieses Projekts liegen in einem Gespräch zwischen Max Welter und Ernst Molden, das vor zwei Jahren stattfand. Molden fragte den Sänger damals direkt, ob er nicht versuchen wolle, zeitgenössische Lieder in Dialekt zu schreiben. Welter gab seinerzeit keine Antwort, da sein erster Gedanke unklar war und er die Idee zunächst nicht weiter verfolgte. Genau ein Jahr später erinnerte ihn Molden via SMS an das Versprechen mit der Frage, ob die Platte bereits fertig sei. Welter fühlte sich durch diese Nachricht nicht belastet, sondern sah es als eine Art Auftrag, der ihn dazu bewegen sollte, etwas Neues zu schaffen. Obwohl er keine Erfahrung mit Dialekttexten hatte, entstand daraufhin eine Fülle an Material, die nun in Form des neuen Albums vorliegt.

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Inhaltliche Kritik an gesellschaftlichen Zuständen

Das Album bietet Einblicke in Welters Wahrnehmung seiner Umgebung und der Gesellschaft insgesamt. Der Opener "Wann i aus'm Fenster schau" beschreibt nicht nur die unmittelbare Sicht, sondern thematisiert auch die Angst vor dem Wandel des Landes. Welter nutzt seine Musik, um politisch Stellung zu beziehen, da ihm nationale Tendenzen, Abgeschottetheit und Angst vor dem Fremden zunehmend fremd geworden sind. Trotz seiner emotionalen Verbundenheit zur Heimat kritisiert er Hass gegen Frauen und die toxische Atmosphäre im Internet. Seine Songs dienen als Ausdruck eines Zorns über den Verlust der Gesprächskultur, die Zunahme von Vereinsamung sowie den Aufstieg von Rechtsextremismus und Nationalismus, der sich zwar vom Faschismus unterscheide, aber dennoch alarmierend sei.

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Atmosphäre und musikalische Begleitung

Die spartanische musikalische Ausgestaltung, reduziert auf Welters Stimme und die Steelstring-Gitarre, lenkt den Fokus voll auf die Texte. Diese unvermittelte Nähe sorgt dafür, dass die Botschaften der elf Lieder besonders eindringlich wirken. Die Songs erzählen gelebte Geschichten und nehmen den Zuhörer atmosphärisch in Welters Welt mit. Der Künstler betont, dass es ihm Spaß gemacht habe und die Texte beinahe mühelos von der Hand gegangen seien. Dies verdeutlicht, dass seine Kunst auch im gesprochenen Dialekt funktioniert, den er nie abgelegt hat. Für Welter ist das Projekt ein Beweis dafür, dass sich seine Songs so anfühlen, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Er spricht offen aus, was ihm nicht taugt, seine Gefühle über das Altern und stellt klar, dass Hass keine legitime Meinung ist.

Fazit und Bedeutung für den Künstler

Das Album markiert einen bedeutenden Schritt in Welters künstlerischer Entwicklung. Es zeigt eine Seite des Musikers, die viel zu erzählen hat und die in ihrer eigenen Sprache authentisch ist. Die Zusammenarbeit mit Ernst Molden, der nicht lockerließ, erwies sich als fruchtbar. Welter nutzt die Plattform, um auf drängende soziale Fragen hinzuweisen und gleichzeitig emotionale Räume zu öffnen. Das Projekt unterstreicht die Relevanz der Musik als Mittel des Protests und der persönlichen Reflexion in einer Zeit voller Umbrüche.