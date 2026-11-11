Rockstar Games hat die Grafikdetails von GTA 6 bekannt gegeben: 30 fps auf allen Konsolen, KI-Upscaling für die PS5 Pro und exklusives Raytracing. Das Spiel erscheint am 19. November und kann über Cloud-Gaming auf ältere Xbox One gestreamt werden.

Rockstar Games hat die technischen Spezifikationen für das viel erwartete Spiel Grand Theft Auto 6 auf allen Plattformen veröffentlicht. Auf jeder Konsole ist das Spiel für eine Flussrate von 30 Bildern pro Sekunde ausgelegt, selbst auf der leistungsstärkeren PlayStation 5 Pro, was viele Fans als enttäuschend empfinden könnten.

Flussrate und Bildqualität auf PS5 Pro

Die PlayStation 5 Pro kann trotz der 30 fps‑Limitation das Bild schärfer darstellen, dank eines KI‑Upscaling-Systems namens PlayStation Spectral Super Resolution. Dieses Verfahren erhöht die scheinbare Auflösung, ohne die Rahmenliste zu erhöhen, und verschafft so ein visuell ansprechenderes Erlebnis. Darüber hinaus unterstützt die Pro-Version exklusiv Raytracing‑Schatten, die für realistische Lichteffekte und Reflexionen sorgen.

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Verfügbarkeit und Streaming auf Xbox

Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Für Xbox-One-Besitzer gibt es keine native Version, stattdessen lässt sich das neue Spiel über Xbox Cloud Gaming streamen - jedoch nur mit den grafikoptimierten Einstellungen der Xbox Series S. Diese Lösung ermöglicht es älteren Konsolen, GTA 6 zu spielen, wenn auch mit eingeschränkter Grafikqualität.

Remote Play und PC‑Strategie

Rockstar Games hat zudem Remote Play für PlayStation und Xbox angekündigt, sodass die Konsole das Spiel auf ein anderes Gerät streamen kann. Bislang wurden keine offiziellen Pläne für eine PC-Version veröffentlicht, was bedeutet, dass PC-Gamer möglicherweise noch länger auf den Open-World‑Blockbuster warten müssen. Das Preload‑Programm für Konsolen bespieler ist bereits aktiv, sodass Nutzer die Ladevorgänge frühzeitig beginnen können.

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Auswirkungen auf Spieler und Markt

Die Entscheidung, GTA 6 bei 30 fps zu halten, wird die Spielerbasis in eine Debatte um Bildrate und Grafikqualität führen. Während einige Fans die stabile 30‑fps‑Leistung als effizient ansehen, setzen andere auf höhere Bildfrequenzen und erwarten, dass zukünftige Konsolen diese anbieten. Für den Markt bedeutet die Einführung von KI-Upscaling und exklusive Raytracing-Leistungen frühe Tests der neuen Technologien auf bestehenden Plattformen.

Folgen für zukünftige Entwicklungen

Die Streitereien um Bildrate könnten Einfluss auf die Entwicklung zukünftiger Rockstar‑Titel haben, wobei das Unternehmen vielleicht auf höhere Fotos heute oder zukünftige Konsolengenerationen setzt. Gleichzeitig zeigen die Preise und Leistungen auf Xbox Cloud Gaming, dass Streaming-lösungen weiterhin eine bedeutende Rolle spielen werden. Spieler sollten sich auf unterschiedliche Grafikprofile einstellen und die technischen Voraussetzungen ihrer Konsole prüfen, bevor sie GTA 6 kaufen oder streamen.