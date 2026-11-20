Experten unterstreichen, dass Investitionen in innovative Krebstherapien nicht nur Patientinnen helfen, sondern auch das Sozialsystem entlasten und Wohlstand sichern.

Die Bedeutung medizinischer Innovationen überschreitet den direkten Nutzen für einzelne Erkrankte bei weitem. Investitionen in hochwertige Forschung dienen als Fundament für eine gesunde Bevölkerung und einen stabilen Wirtschaftsstandort. Beim Future Talk in Wien verdeutlichten Experten, wie entscheidend Fortschritte in der Onkologie sind. Krebs bleibt in Österreich die zweithäufigste Todesursache, doch neue Therapien verbessern die Überlebenschancen erheblich.

Wirtschaftlicher Mehrwert jenseits der Therapiekosten

Die Frage nach dem Wert dieses medizinischen Fortschritts erfordert einen ganzheitlichen Blick. Wer Innovationen nur an ihren unmittelbaren Ausgabenspiegeln misst, übersieht langfristige Effekte. Wirksame Behandlungen verkürzen oder vermeiden Spitalsaufenthalte und senken den Pflegebedarf. Zudem ermöglichen sie Patienten, länger am Berufs- und Gesellschaftsleben teilzunehmen. Der wahre Nutzen zeigt sich oft in anderen Wirtschaftsbereichen oder über längere Zeiträume.

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Ein konkretes Rechenbeispiel unterstreicht diese Argumentation eindrücklich. Bei einer bestimmten Patientengruppe sanken die gesamtwirtschaftlichen Verluste durch effektive Therapien von 400 auf 215 Millionen Euro pro Jahr. Diese Daten belegen, dass moderne Medizin nicht nur ein Gesundheits-, sondern auch ein volkswirtschaftliches Gut darstellt. Die direkte Entlastung des Sozialsystems ist messbar und signifikant.

Expertendialog und politische Positionierung

Bei der Podiumsdiskussion mit dem Titel Health Of Nations - The New Wealth stellten sich namhafte Stimmen für eine integrierte Betrachtung ein. Alexander Mülhaupt, General Manager von Roche Austria, betonte, dass gezielte Investitionen in Qualität den Wohlstand des Landes sichern. Severin Gruber vom Bundesministerium für Klimaaction, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMWET) unterstrich die Notwendigkeit ressortübergreifender Bewertungen.

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Ergänzt wurde die Diskussion durch wissenschaftliche Perspektiven. Eva Turk von der FH St. Pölten, Christoph Schneider vom Economica Institut für Wirtschaftsforschung und Herwig Ostermann von Gesundheit Österreich lieferten essentielle Analysen. Volker Amelung vom Institut für angewandte Versorgungsforschung und Michael Oberreiter von Roche trugen ebenfalls zur fachlichen Tiefe bei. Einigkeit bestand darin, dass aktuelle Vergütungsmodelle oft an der Realität vorbeigehen.

Kritik am bisherigen Finanzierungsmodell

Ein zentrales Problem im aktuellen System ist die isolierte Betrachtung von Einzelkosten. Bisher werden häufig einzelne Untersuchungen und Behandlungen vergütet, statt den tatsächlichen gesundheitlichen Erfolg in den Mittelpunkt zu stellen. Dies führt dazu, dass der eigentliche Mehrwert, etwa in Form vermiedener Pflegekosten, im Budget nicht sichtbar wird. fundierte Investitionsentscheidungen erfordern daher eine neue Art der Bewertung.

Daten aus dem Versorgungsalltag bilden die wichtige Grundlage für diese Neubewertung. Sie geben Aufschluss über die langfristige Wirkung und den echten Nutzen von Therapien im Alltag. Die Experten forderten eine gemeinsame Mehrwert-Betrachtung, die sowohl Kosten als auch gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Effekte umfassend berücksichtigt. Nur so lassen sich die richtigen Weichen für die Zukunft stellen.

Auswirkungen auf Klinikstrukturen und Patienten

Die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis zeigt massive Entlastungspotenziale im klinischen Bereich. Hocheffektive Therapien mit hoher Wirksamkeit und längeren Injektionsintervallen reduzieren die Belastung für Patientinnen und Patienten erheblich. Ein Klinik-Szenario verdeutlicht dies: Bis zu 12.000 Eingriffe könnten in fünf Jahren eingespart werden.

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Gleichzeitig würde diese Effizienzsteigerung über 2.000 weiteren Betroffenen ermöglichen, behandelt zu werden. Die Erkrankung belastet das System jährlich mit mehr als 500 Millionen Euro. Moderne Konzepte wie integrierte Versorgung und angepasste gesundheitsökonomische Bewertungsmethoden sind daher keine optionale Verbesserung, sondern eine dringende Notwendigkeit für ein nachhaltiges Gesundheitssystem. Die Weiterentwicklung dieser Konzepte muss priorisiert werden, um den Wohlstand von morgen zu sichern.