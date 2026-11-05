Beim Besuch in China sorgte der humanoide Roboter Luca der Firma Agibot für Schrecksekunden bei Bundeskanzler Stocker. Details zur Interaktion und zur wirtschaftlichen Partnerschaft mit Österreich.

Bundeskanzler Karl Nehammer befand sich während seiner aktuellen China-Reise in einem ungewöhnlichen Moment, als ein humanoider Roboter eine Tanzeinlage darbot und dabei unvorhergesehen nahe an ihn herankam. Der 1,69 Meter große Roboter namens Luca zeigte der österreichischen Delegation seine Fähigkeiten, streckte jedoch plötzlich ein Bein in Richtung des Regierungschefs aus. Dies sorgte für eine kurze Schrecksekunde im Rahmen der Besichtigung des chinesischen Roboterherstellers Agibot.

Der chinesische Hersteller Agibot präsentierte seine neueste Generation von humanoiden Robotern, wobei Luca als eines der Hauptexponate diente. Die Maschine agierte autonom und führte komplexe Bewegungsabläufe aus, die über reine Standardroutinen hinausgingen. Die Begegnung zwischen dem Staatsoberhaupt und der Technologie verlief nicht entirely planmäßig, da die physische Distanz im Moment der Tanzbewegung unterschätzt wurde. Dennoch blieb die Situation ohne körperliche Verletzungen oder ernsthafte Störungen des Programmablaufs.

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Kommunikation und Standortbewertung durch KI

Nach der physischen Demonstration folgte eine verbale Interaktion zwischen den Gäste und der Maschine. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer versuchte, das Gespräch mit Luca fortzuführen, obwohl der Roboter den österreichischen Regierungschens zunächst nicht eindeutig erkannte. Hattmannsdorfer fragte die KI direkt, ob Luca einen Besuch in seiner Heimatstadt Linz empfehlen würde. Die Antwort der Maschine fiel positiv aus: Linz sei ruhiger als Wien und biete eine angenehme Abwechslung zu den großen Metropolen.

Diese Einschätzung der KI zeigte, dass Agibot seine Algorithmen nicht nur auf motorische Fertigkeiten, sondern auch auf kontextbezogene Wissensdatenbanken trainiert hat. Luca reagierte auf Deutsch auf die Fragen der Delegation und nutzte dabei kulturelle Vergleiche, um eine Verbindung zum Gastgeberland herzustellen. Der Roboter fragte zudem: Sollen wir mal ein bisschen rumtollen? Eine weitere tanzende Aufführung fand jedoch nicht mehr statt, stattdessen verabschiedete sich die Maschine mit einem digitalen Handschlag vom Bundeskanzler.

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Wirtschaftliche Verflechtungen und Exportdaten

Hinter dem Roboter Luca steht das Unternehmen Agibot, das im Jahr 2023 gegründet wurde und sich selbst als Weltmarktführer für humanoide Roboter bezeichnet. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors wird durch die Lieferzahlen deutlich: Allein im ersten Halbjahr 2026 lieferte die Firma nach eigenen Angaben bereits 8.400 Roboter aus. Diese Zahl unterstreicht das rasante Wachstum der Branche und das strategische Interesse Österreichs an einer Teilnahme am globalen Technologieboom.

Österreich soll künftig direkt von dieser Expansion profitieren. Der oberösterreichische Konzern Miba soll Bauteile für die chinesischen Roboter liefern. Diese Kooperation verdeutlicht, dass die Begegnung zwischen Stocker, Hattmannsdorfer und Agibot nicht nur symbolischer Natur war, sondern konkrete wirtschaftliche Implikationen für die heimische Industrie hat. Miba positioniert sich damit als wichtiger Zulieferer in der Lieferkette eines der fortschrittlichsten Hersteller humanoider Systeme weltweit.

Fokus der diplomatischen Wirtschaftsmission

Bundeskanzler Stocker befindet sich derzeit auf einer mehrtägigen China-Reise, bei der vor allem die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Volksrepublik im Mittelpunkt steht. Die Begegnung mit Luca zählt dabei zu den kuriosesten Momenten einer ansonsten von geschäftlichen Verhandlungen geprägten Reise. Die Demonstration der Technologie dient auch als Zeichen für das Innovationspotenzial, das in der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung gesehen wird.

Die Reise hat das Ziel, bestehende Handelsbeziehungen zu festigen und neue Partnerschaften in Schlüsseltechnologien zu begründen. Während die tanzende Begegnung mit Luca für mediale Aufmerksamkeit sorgte, bleibt der wirtschaftliche Austausch mit Partnern wie Agibot und Zulieferern wie Miba das strategische Kernstück der Diplomatie. Die Fähigkeit chinesischer Hersteller, humanoide Roboter in großem Stil zu produzieren, stellt für österreichische Betriebe gleichzeitig Herausforderung und Chance dar.