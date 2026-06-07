Robin van Persie entlassen: Feyenoord trennt sich von Ex-Stürmer als Trainer

Nach nur einer Saison als Trainer des niederländischen Vizemeisters Feyenoord Rotterdam ist Robin van Persie entlassen worden. Der Ex-Stürmer von Arsenal und Manchester United muss seinen Vertrag vorzeitig beenden.

Robin van Persie wurde als Trainer des niederländischen Vizemeisters Feyenoord Rotterdam entlassen. Der Eredivisie -Klub gab die Personalentscheidung am Sonntag bekannt. Der 42-jährige Ex-Stürmer von Arsenal und Manchester United muss nach seiner ersten vollen Saison als Trainer seine Sachen packen.

Sein Vertrag wäre noch eine weitere Saison gelaufen. Die Entlassung war die erste große Entscheidung unter dem neuen Technischen Direktor Devy Rigaux und dem neu eingesetzten General Manager Robert Eenhoorn





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