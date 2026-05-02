Robert Seethaler präsentiert mit „Die Straße“ einen neuen Roman, der durch seine multiperspektivische Erzählweise und die präzise Sprache besticht. Das Buch zeichnet ein faszinierendes Bild des Lebens in einer fiktiven Straße und ihrer Bewohner.

Robert Seethaler s Roman e haben seit „Der Trafikant“ eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben, geschätzt sowohl vom Publikum als auch von der Kritik für ihre präzise und zeitlose Sprache.

Sein neues Werk, „Die Straße“, setzt diese Tradition fort. Der 59-jährige österreichische Autor erschafft ein vielschichtiges Porträt der titelgebenden Straße und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner durch eine Vielzahl von Stimmen und Perspektiven – ein faszinierendes, aber auch anspruchsvolles literarisches Wimmelbild. Ein Antiquar kämpft sich mit einem Handwagen über das Kopfsteinpflaster der Heidestraße zu seinem neuen Geschäftslokal, nur um dann monatelang auf seinen Büchern zu sitzen, da die Kundschaft ausbleibt.

Parallel dazu wird das jährliche Heidestraßenfest geplant, gefeiert und anschließend, wie üblich, wegen übermäßigen Alkoholkonsums und Auseinandersetzungen kritisiert. Die Bäckerin bietet Brot und die neuesten Neuigkeiten an, das Bezirksamt verschickt Verordnungen, und im Altersheim mehren sich die Klagen über das Essen. Seethaler gibt in „Die Straße“ allen eine Stimme, die in dieser Straße leben, arbeiten oder sie passieren: Dutzende Personen werden zu Protagonisten, und die Geschichte wird aus ihrer jeweiligen Sicht erzählt.

Seethalers Romane wurden bereits zweimal verfilmt, darunter „Der Trafikant“ (2018) mit Johannes Krisch und Simon Morze. Seethaler zählt längst zu den meistübersetzten deutschsprachigen Autoren, seine Bücher sind in über 40 Sprachen erhältlich und haben ein breites Publikum über den deutschsprachigen Raum hinaus gefunden.

„Der Trafikant“ war ein unerwarteter Erfolg, gefolgt vom internationalen Durchbruch mit „Ein ganzes Leben“, das auf der Longlist zum International Booker Prize stand. Seitdem wird er besonders für seine Fähigkeit gelobt, mit wenigen, präzise gewählten Worten ganze Leben, Milieus und Epochen zu entwerfen. Im Gespräch mit dem ORF beschreibt Seethaler seinen Schreibprozess als eine mühsame Destillation: „Du sitzt da zu Hause und drückst dir Tropfen für Tropfen die Worte aus dem Herzen.

“ Das multiperspektivische Erzählprinzip ist in Seethalers Werk nicht neu. Bereits in „Das Feld“ (2018) ließ er 29 Verstorbene ihre Leben rekapitulieren, und in „Das Cafe ohne Namen“ (2023) kommt ein ganzes Viertel im Wien der Nachkriegszeit zu Wort. In „Die Straße“ taucht man nun in den Mikrokosmos einer fiktiven Straße ein. Die Architekturgeschichte der Straße – von ihren Ursprüngen im 19.

Jahrhundert bis zu den oft gescheiterten Projekten der Gegenwart – wird nur kurz angerissen. Der Mikrokosmos erschließt sich vielmehr durch die Figuren, deren Handlungen man verfolgt, jede mit ihrer eigenen Geschichte.

„Das ist schon etwas, was mich interessiert, wie spricht die Welt, nicht nur der Einzelne“, erklärt Seethaler im Interview. „Die Schwierigkeit oder die Herausforderung dabei ist, jedem einzelnen Stimmchen oder jeder großen Stimme auch einen ganz eigenen Charakter zu geben, ohne den eigenen zu verlieren. “ Wer gerade spricht, erschließt sich allein aus dem Kontext.

Dies ist anfangs gewöhnungsbedürftig und verwirrend, doch mit der Zeit fasziniert dieses opulente Wimmelbild aus eleganter, ornamentaler Sprache und derben Dialogen, leichtfüßigem Schmäh und politischer Brisanz. Im Hintergrund der kurzen, oft weniger als eine Seite langen Einblicke schwingen unglückliche Liebe und durchwachte Nächte, Machtmissbrauch, Immobilienspekulation und Rassismus mit: beispielsweise wenn die Mieter aus dem Haus Nr. 17 vertrieben werden und zwei Personen in einer Weise über Zuwanderung und Migration diskutieren, die an Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“ erinnert.

Diese frechen, pointierten Dialoge gehören zu den stärksten Momenten des Buches.

„Die Welt verändert sich, und die Veränderung interessiert mich auch“, beschreibt Seethaler seinen Blick auf das Geschehen in der Straße. „Viele Figuren in diesem Roman definieren sich selbst über den Widerstand gegen diese Veränderung. Manche gehen mit, manche lassen sich treiben oder werden sogar davon getrieben, abgeschleudert von diesem Rundlauf – und manche treiben ihn sogar voran.

“ Er vergleicht das Schreiben mit dem Erstellen eines Mosaiks, wie eines Kirchenfensters: „Da sind ja die einzelnen Teilchen auch so scheinbar banal, aber beim Zusammenlegen ergibt sich dann doch hoffentlich ein großes Bild, durch das dann auch noch das Licht scheint und einen anderen Raum öffnet. “ Seine Figuren werden im Laufe der Zeit zu vertrauten Gesichtern, und man verfolgt ihr Schicksal mit wachsender Anteilnahme, als die Heidestraße gegen Ende unter Druck gerät und sich das Leben existenziell zu verändern droht.

„Die Straße“ ist ein liebevoller und kniffliger Text, der seine Wirkung erst allmählich entfaltet und bei jeder Lektüre Neues, Übersehenes und Überraschendes bereithält





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robert Seethaler Die Straße Roman Literatur Heidestraße

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Blockade in der Straße von Hormuz: Iran steht vor wirtschaftlichem Super-GAUDie USA verschärfen die Sanktionen gegen den Iran und setzen mit einer Blockade in der Straße von Hormuz die Ölexportroute des Landes lahm. Die Folgen für die iranische Wirtschaft sind dramatisch, doch das Regime zeigt Widerstandsfähigkeit und sucht nach Lösungen.

Read more »

Eine Straße mit Stimmen gepflastertDie Handlung mag dem Bestseller-Autor Robert Seethaler im neuen Roman „Die Straße“ nicht so wichtig zu sein, die Menschen aber umso mehr. ...

Read more »

Welttag der Käsekrainer in Wien mit Robert Palfrader gefeiertDer Welttag der Käsekrainer wurde in Wien mit einem Festumzug, Blasmusik und natürlich Käsekrainern gefeiert. TV-Star Robert Palfrader unterstützte die Veranstaltung und zeigte sich nach gesundheitlicher Auszeit wieder fit. Das Traditionsunternehmen Radatz feierte den Tag und den Start in die Grillsaison.

Read more »

Iran schlägt USA Öffnung der Straße von Hormus im Gegenzug für Kriegsende vorDer Iran hat den USA in den Verhandlungen über ein Kriegsende die Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen. US-Präsident Trump hat den Vorschlag zurückgewiesen und Gespräche über das iranische Atomprogramm auf später verschoben. Eine Einigung zur Beendigung des Krieges, der die weltweite Energieversorgung beeinträchtigt, ist weiterhin nicht in Sicht.

Read more »

Iran bietet Öffnung der Straße von Hormuz anDie iranische Führung hat den USA die Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen. Das hat ein ranghoher iranischer ...

Read more »

Insider: Iran soll USA Öffnung von Straße von Hormus anbietenTEHERAN/WASHINGTON. Der Iran hat den USA nach Angaben eines ranghohen iranischen Regierungsvertreters die Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen.

Read more »