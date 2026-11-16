Robert Pattinson neuer James Bond: Amazon kündigt siebten Darsteller an

Amazon Studios präsentiert Robert Pattinson als neuen James Bond. Der 40-Jährige folgt auf Daniel Craig. Drehbeginn ist 2027, der Start 2028.

Die langen Gerüchte über den Nachfolger von Daniel Craig haben ein offizielles Ende gefunden. Amazon Studios hat am Montag, dem 16. November 2026, bekannt gegeben, dass der britische Schauspieler Robert Pattinson die ikonische Rolle des 007 übernehmen wird. Die Bekanntgabe erfolgte um 16 Uhr im Zuge einer Videopressmitteilung, die den Titel " James Bond will return" trägt und somit die Ära unter der Federführung von Amazon einläutet.

Pattinson übernimmt die Rolle des 007

Robert Pattinson äußerte sich in einer ersten Stellungnahme hocherfreut über das Vertrauen der Macher. Der 40-jährige Brite bezeichnete es als die Ehre seines Lebens, die legendäre Filmfigur verkörpern zu dürfen. Er betonte, dass die Behauptung, dies sei ein wahr gewordener Traum, die Realität sogar unterschätze. Pattinson ist damit der siebte Darsteller in der Geschichte der Kinoreihe, die auf den Romanen des Autors Ian Fleming basiert.

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Vor ihm schlüpften Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig in die Rolle des britischen Geheimagenten. Seit dem Kinodebüt im Jahr 1962 mit dem Film "James Bond - 007 jagt Dr. No" produzierte die Firma Eon insgesamt 25 Filme. Die Übergabe der kreativen Kontrolle fand bereits Anfang 2025 statt, als die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson überraschend ankündigten, nicht länger die alleinige Verantwortung zu tragen.

Produktion und kreatives Team hinter dem Projekt

Das Drehbuch für den neuen Film stammt von Steven Knight, dem Schöpfer der Serie "Peaky Blinders". Der 67-jährige Autor hatte sich lange geheim gehalten, bestätigte aber im September, dass sein erster Entwurf fertig ist. Offenbar orientierte sich Knight dabei stark an den ursprünglichen Romanen von Ian Fleming. Die Produktion wird von Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe übernommen, die alle über umfangreiche Erfahrungen mit großen Franchises verfügen.

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Amy Pascal ist unter anderem für die "Spider-Man"-Filme verantwortlich, David Heyman produzierte die "Harry Potter"-Reihe und Tanya Lapointe steuerte die Produktion der "Dune"-Filme bei. Pascal erklärte, dass Daniel Craig riesige Fußstapfen hinterlassen habe. Ein Neuanfang müsse daher mutig, mitreißend und vor allem anders sein. Die Darstellersuche, deren Start Amazon im Mai offiziell bekanntgab, wurde von der Casting-Direktorin Nina Gold geleitet.

Konkurrenz um die Rolle und Produktionsdetails

Monatelange Spekulationen begleiteten den Prozess, wer das neue Gesicht von Bond werden könnte. Zuletzt galten Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor und Callum Turner als heiße Kandidaten für die begehrte Rolle. Auch Robert Pattinson wurde bis vergangene Woche immer wieder im Rennen gesehen. Obwohl lange erwartet wurde, dass der neue Darsteller eher jung und unbekannt sein würde, präsentierte sich Pattinson als erfahrene Größe des Genres.

Für Pattinson spricht insbesondere die Zusammenarbeit mit Denis Villeneuve, der beim neuen James Bond Regie führen soll. Bereits bei "Dune: Part Three", das Mitte Dezember ins Kino kommt, arbeiteten sie zusammen. Pattinson ist aktuell zudem in "Die Odyssee" zu sehen und steht für die Fortsetzung der Batman-Reihe vor der Kamera. Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober in London die letzten Probeaufnahmen statt.

Zeitplan für Dreharbeiten und Kinoausstrahlung

Die kommenden Schritte sind bereits konkret geplant. Die Dreharbeiten sollen im Jahr 2027 beginnen, während der Kinostart für das Jahr 2028 erwartet wird. Dies würde bedeuten, dass seit "Keine Zeit zu sterben" rund sieben Jahre vergangen wären. Es handelt sich um die längste Pause in der Geschichte der Reihe. Der erste Fall, den James Bond in den Romanen löste, erschien 1953 unter dem Titel "Casino Royale".

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Die Entscheidung von Amazon markiert einen neuen Abschnitt für die 007-Produktionen. Mit der Verkündung am 16. November 2026 gehen die jahrelangen Diskussionen über die Nachfolge zu Ende. Fans und Kritiker dürfen nun gespannt sein, wie Robert Pattinson die Rolle des schillernden Spions interpretiert und ob der Neustart die hohen Erwartungen an das Franchise erfüllen kann.