Robert Pattinson übernahm die Hauptrolle. Acht Kandidatinnen für die weibliche Hauptrolle werden genannt, darunter Zendaya, Sydney Sweeney und Dua Lipa.

Die Unterhaltungsindustrie reagiert mit großer Aufregung auf die Nachricht, dass Robert Pattinson die ikonische Rolle des Geheimagenten James Bond übernimmt. Diese Ankündigung verschiebt den Fokus der medialen Aufmerksamkeit nun unverzüglich auf die Suche nach der passenden weiblichen Hauptdarstellerin. Die Liste der in Betracht gezogenen Kandidatinnen umfasst acht bekannte Persönlichkeiten, die unterschiedlichste Hintergründe aus Hollywood, britischen Produktionen und der internationalen Musikbranche mitbringen.

Potentzielle Kandidatinnen für die weibliche Hauptrolle

Zendaya steht als eine der favorisierten Darstellerinnen im Raum, wobei ihre Qualifikation durch gemeinsame Projekte mit dem neuen Bond hervorgehoben wird. Die Schauspielerin und der Filmschauspieler standen für die Liebeskomödie "Das Drama - Noch mal auf Anfang" im Jahr 2026 gemeinsam vor der Kamera und spielten ein Brautpaar kurz vor der Eheschließung. Zusätzlich verbindet sie eine langjährige professionelle Beziehung mit Regisseur Denis Villeneuve, für den sie in den "Dune"-Filmproduktionen arbeitete. Diese Verbindungen zu Schlüsselfiguren des neuen Films machen sie zu einer besonders wahrscheinlichen Kandidatin.

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Der Name Sydney Sweeney wird ebenfalls intensiv diskutiert, da sie bereits die Zustimmung einer legendären Vorgängerin erhalten hat. Die mit der HBO-Serie "Euphoria" bekannt gewordene Schauspielerin wird von Trina Parks unterstützt, die 1971 in "Diamantenfieber" an der Seite von Sean Connery zu sehen war. Parks bezeichnete den "Euphoria"-Star explizit als die perfekte Wahl für die neue Rolle, was der Bewerbung der 29-Jährigen ein gewisses Maß an historischer Legitimität verleiht.

Auch die Popkultur trifft auf den klassischen Agentenstil, wenn Dua Lipa als mögliche Besetzung genannt wird. Die Sängerin hat bereits ihre Tauglichkeit vor der Kamera unter Beweis gestellt, etwa in "Barbie" und dem Agentenfilm "Argylle", in dem sie gegen Henry Cavill antrat. Eine Rolle in einem James-Bond-Film würde für die 31-Jährige eine Symbiose ihrer beiden Hauptkarierzweige darstellen, also Schauspielerei und Musik. Ob sie zudem den traditionellen Titelsong interpretieren würde, bleibt aktuell unbestätigt.

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Weitere Darstellerinnen und ihre bisherigen Erfolge

Neben den drei prominentesten Namen führt die Quelle fünf weitere potenzielle Kandidatinnen auf, die durch renommierte Leistungen aufgefallen sind. Mia McKenna-Bruce, 29 Jahre alt, gewann für ihre Hauptrolle im Drama "How to Have Sex" aus dem Jahr 2023 den BAFTA Rising Star Award. Ihre Karriere begann bereits in ihrer Kindheit, und internationale Zuschauer kennen sie durch die Darstellung der Hyacinth Bridgerton in der erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton". Zudem wirkte sie im BBC-Drama "Mix Tape" mit.

Emma Laird, 28 Jahre alt, feierte ihren Durchbruch als Teil des Ensembles der Serie "Mayor of Kingstown" an der Seite von Jeremy Renner zwischen 2021 und 2024. Nach diesem Erfolg war sie in "A Haunting in Venice" (2023) und "The Brutalist" (2024) zu sehen. Ihre Bandbreite reicht von thrillerhaften Rollen bis hin zu komplexen Dramen, was sie für eine vielseitige Figur im Bond-Universum interessant macht.

Juno Temple ist ein weiterer Name, der im Kontext der weiblichen Hauptbesetzung genannt wird. Bekannt wurde sie international als Max Mayfield in der Hit-Serie "Stranger Things". Darüber hinaus ist sie in preisgekrönten Produktionen wie "The Whale" tätig und hat auch Erfahrungen am Broadway gesammelt. Diese Mischung aus populärem Fernsehen und anspruchsvollem Theater macht sie zu einer festen Größe in der Branche.

Chase Infiniti und die Bedeutung weiblicher Rollen

Die Schauspielerin Chase Infiniti, 26 Jahre alt, hat mit ihrer Rolle in "One Battle After Another" an der Seite von Leonardo DiCaprio ihren großen Hollywood-Durchbruch gefeiert. Dieser internationale Erfolg könnte ihr jetzt den Einstand als neues Bond-Girl neben Robert Pattinson ermöglichen. Der Einzug in diese Filmreihe würde ihre bisherige Laufbahn deutlich beschleunigen und ihr einen Platz in einer der langlebigsten Franchises der Kinogeschichte sichern.

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Die weiblichen Figuren haben in der Geschichte der James-Bond-Filme traditionell eine zentralere Bedeutung als oft angenommen. Drehbuchautor Roald Dahl schilderte bereits im Jahr 1967 in einem Interview mit Playboy, wie strikt diese Rollen früher konzipiert wurden. Für den Klassiker "Man lebt nur zweimal" beschrieben die Produzenten ein spezifisches Modell mit drei weiblichen Charakteren: Eine half Bond zu Beginn und starb im weiteren Verlauf, eine zweite arbeitete für den Gegner und die dritte blieb bis zum Ende an Bonds Seite. Dieses historische Detail unterstreicht die Komplexität der Rolle, die das nächste Bond-Girl spielen wird.