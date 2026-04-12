Robert Kratky: Klare Absage an Moderationen – Ende der 'Wecker'-Ära

Nach seinem Abschied von Ö3 im August 2025 und seiner überraschenden Rückkehr als Werbegesicht erteilt Robert Kratky eine klare Absage an Event-Moderationen. Der ehemalige 'Wecker'-Moderator geht neue Wege.

Im August 2025 verabschiedete sich Robert Kratky s markante Stimme von Ö3. Dieser Abschied markierte das Ende einer Ära, in der sein Name untrennbar mit dem legendären 'Wecker' verbunden war. Nach fast vier Jahrzehnten beim Sender, in denen er unzählige Hörer durch den Morgen begleitete, übergab er das Mikrofon an die nächste Generation. Die darauffolgenden Monate waren geprägt von Stille rund um den 'Aufwecker der Nation', bis er sich vor wenigen Wochen überraschend zurückmeldete.

Viele waren überrascht, als 'Billa' ihn als neues Werbegesicht präsentierte. Diese unerwartete Rückkehr ins öffentliche Leben sorgte für Aufsehen und löste eine Welle der Begeisterung aus, die sich in zahlreichen Anfragen für Event-Moderationen manifestierte. Kratky selbst, stets bekannt für seinen Humor und seine Fähigkeit zur Selbstironie, reagierte mit einem Augenzwinkern auf die neuen Herausforderungen. Die Werbung, in der er als riesiges Ei durch den TV-Sport rollte, bewies eindrucksvoll seine Bereitschaft, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und über sich selbst zu lachen. \Die zunehmenden Anfragen für Moderationen auf Veranstaltungen und Events führten jedoch zu einer klaren Entscheidung. Kratky, der die Wertschätzung seiner Fans und die zahlreichen Angebote zu schätzen weiß, nutzte die Gelegenheit, um eine klare und unmissverständliche Ansage zu machen. Auf seiner Instagram-Seite und nun auch hier, richtete er sich an seine Fans und Interessenten. 'Das ehrt mich zwar sehr - vielen Dank - aber aufgrund der Vielzahl an Anfragen, die mich auf Instagram erreichen, möchte ich - ebenso hier - noch einmal klar, deutlich und unmissverständlich sagen: Ich bin KEIN Moderator mehr', erklärte er mit Nachdruck. Diese deutliche Absage unterstreicht seinen Wunsch nach einer neuen beruflichen Ausrichtung und verdeutlicht seinen Abschied von der aktiven Moderationstätigkeit. Kratky möchte die Vergangenheit hinter sich lassen und neue Wege beschreiten, ohne dabei die Verbundenheit zu seinen Fans zu vergessen. Sein Humor und seine sympathische Art werden sicherlich auch in Zukunft für unvergessliche Momente sorgen. \Diese Entscheidung ist ein Zeichen dafür, dass Robert Kratky die Kontrolle über seine Karriere selbst in die Hand nimmt und seinen eigenen Weg geht. Er zeigt, dass er sich nicht von den Erwartungen anderer leiten lässt, sondern seinen eigenen Interessen und Bedürfnissen folgt. Die Reaktionen auf seine neue Werbetätigkeit und die darauffolgenden Anfragen zeigen, dass sein Publikum ihn weiterhin schätzt und seine Präsenz genießt. Kratkys Schritt, sich von der Moderation zurückzuziehen, ist daher nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern auch ein Bekenntnis zu seiner Unabhängigkeit und seinem Willen, neue kreative Wege zu beschreiten. Die Zukunft bleibt spannend, und man darf gespannt sein, welche Projekte er in Zukunft realisieren wird. Seine Fans dürfen sich sicher sein, dass Kratky ihnen weiterhin mit Humor und Unterhaltung zur Seite stehen wird, wenn auch in einer anderen Form. Die klare Ansage beendet Spekulationen und schafft Klarheit, während Kratky seinen neuen Lebensabschnitt beginnt





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